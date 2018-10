Das Sterben wird wieder teurer

Bei Beerdigungen müssen die Assamstadter künftig mehr ausgeben. Der Gemeinderat beschloss eine neue Bestattungsgebührenordnung.

Assamstadt. Der Trend zu Urnengräbern ist auch in der Gemeinde Assamstadt deutlich spürbar. Immer häufiger wird diese Möglichkeit der Bestattung genutzt. „Das liegt weniger an den Kosten, als vielmehr an dem geringeren Pflegeaufwand“, betonten Bürgermeister Joachim Döffinger und Kämmerer Josef Scherer bei der rund 30-minütigen öffentlichen Sitzung des Gemeinderats.

Kostendeckend ist die Bestattungseinrichtung nicht. Nur 74 Prozent wurden im Jahr 2017 erreicht, im Haushalt für 2018 hat man 71 Prozent eingeplant. Allerdings will die Kommunalaufsicht eine Kostendeckung von 80 Prozent. Um dies zu erreichen, beschloss der Gemeinderat einstimmig eine Erhöhung der Gebührenordnung, die der Kämmerer vorstellte. Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt am 17. Oktober 2011 neu festgesetzt.

Keine exorbitante Erhöhung

Danach werden für ein Doppelwahlgrab mit zwei tiefen Liegestellen künftig 2250 Euro statt bisher 1925 Euro fällig, für ein Urnenwahlgrab 1640 Euro statt bisher 1500 Euro. Die Gebühr für ein Reihengrab bleibt bei 640 Euro. Auch die Gebühren für die Aufgaben des Totengräbers sind gestiegen.

Auf Nachfrage von Gemeinderat Anselm Deißler erklärte Scherer, dass die Kommune für das Bestattungswesen jährlich mehr als 10 000 Euro zugeben müsse. Sein Kollege Jochen Hügel sprach von einer „nicht exorbitanten Erhöhung“, die man tätigen müsse. Die Kommune müsse die eigene Einnahmekraft steigern.

Noch Beratungsbedarf hat das Gremium bei der Anschaffung eines Allrad-Nutzfahrzeugs für den Gemeindebauhof und der Vergabe der Bodenbelagsarbeiten in der neuen Fahrzeughalle im Feuerwehrgerätehaus, informierte der Rathauschef. Die beiden Punkte wurden bereits im Vorfeld von der Tagesordnung genommen.

Die Baumpflanzaktion am Kirschblütenweg wurde verschoben. Junge Paare, die sich in den letzten Jahren das Ja-Wort gegeben haben, sollten einen Baum pflanzen. Zusammen mit Klaus Hügel vom Obst- und Gartenbauverein und Walter Frank vom Heimat- und Kulturverein wurde aufgrund der Trockenheit entschieden, die Aktion zu verschieben, so Döffinger. Gerhard Frank ergänzte, es bestünde sonst die Gefahr, dass die Stämme nicht anwachsen und kaputt gehen. Dies wolle man vermeiden.

Der Rathauschef informierte, dass der Gemeinderat einen Antrag auf Auffüllen einer landwirtschaftlichen Fläche mit rund 16 000 Kubikmeter Material abgelehnt hat. dib

