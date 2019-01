Der Orden karikiert den neuen Erlebnispfad

Assamstadt.Die „fünfte Jahreszeit“ begann in Assamstadt bereits im November vergangenen Jahres mit der traditionellen Fastnachtseröffnung aller aktiven Mitglieder. In dieser Runde wurde auch der neue Fastnachtsorden vorgestellt, den Thomas Rupp, zweiter Vorsitzender, entworfen hat. Er karikiert in gekonnter Weise den neuen 2,2 Kilometer langen Naturerlebnispfad mit acht Stationen, den die Gemeinde zusammen mit dem Heimat- und Kulturverein initiiert und entwickelt hat.

Wissensvermittlung

Schwerpunkt soll die Vermittlung von Wissen über die heimische Flora und Fauna sein, und auch deshalb hat Rupp für den Orden die Kontur eines Eichenblattes gewählt.

In der Mitte des Ordens verläuft der Weg, der von verschiedenen Stationen umgeben ist. Beispielhaft für die Vielfalt des Naturerlebnispfades werden die Stationen „Bienenhotel“, „Spinnennetz“, der „Schlackohrnpilz“ sowie der „Wackelweg“ dargestellt. Auch so manch „seltsame Spur“ lässt sich auf dem Pfad entdecken. Außerdem freuen sich zwei „Schlackohren“ über den neu angelegten Erlebnispfad für Jung und Alt. Der Spruch dazu lautet: „Die ’Schlackohren’, ob groß ob klein, laden zum Naturerlebniswandern ein.“

Weithin bekannt

Weit über die Grenzen des Main-Tauber-Kreises hinaus ist die Gemeinde besonders durch die großen Prunksitzungen mit jährlich steigenden Besucherzahlen und durch den prächtigen Rosenmontagsumzug bekannt. Die Vorbereitungen zu all diesen Veranstaltungen laufen derzeit auf Hochtouren, und auch in dieser Saison wird wieder ein Programm der Superlative geboten.

Mit dem jungen Prinzenpaar Hügel, Prinzessin Bianca I. und Prinz Benedikt I., und dem Kinderprinzenpaar, Ihre Lieblichkeit Prinzessin Mila (Wachter) I. und Tollität Prinz Simon (Kohler) I., wird das Narrenschiff die Höhepunkte gekonnt an- und durchsteuern.

Auftaktveranstaltung

In der Auftaktveranstaltung, der Festlegung des Einsatzplanes rund um die närrische Zeit, trafen sich jetzt eine Vielzahl der aktiven Mitglieder. Hier wurden mehr als 300 notwendige Aufgaben verteilt.

Der Start in die heiße Phase beginnt am Freitag, 25. Januar, ab 18 Uhr mit dem Kartenvorverkauf für die drei großen Prunksitzungen in der Aula der Grundschule in Assamstadt. Ab Montag, 28. Januar, sind Karten für alle Sitzungen bei der Volksbank in Assamstadt erhältlich. Diese können bei der Volksbank auch unter Telefon 06294/42260 oder per Fax unter 06294/422639 erworben werden.

Schneller Überblick

Zeitgleich wird der Kartenvorverkauf über die Homepage der „Schlackohren“ (www.schlackohren.de) für täglich 24 Stunden freigeschaltet. Das Online-Ticketing bietet allen Interessierten einen schnellen Überblick über gute Sitzplätze und ermöglicht die Reservierung der gewünschten Karten bis zur Bezahlung. Damit haben Besucher von weit die Chance, sich selbst von zu Hause aus um gute Sitzplatzkarten zu kümmern. Die Anzahl der Karten, die erworben werden können, ist unbeschränkt.

„Eine gute Rede (Prunksitzung) ist wie ein Bikini – knapp genug, um spannend zu sein (fasnachtlich einzustimmen), aber alle wesentlichen Stellen abdeckend.“ Getreu diesem von John F. Kennedy abgewandelten Zitat haben die „Schlackohren“ in der vergangenen Saison ihr Prunksitzungskonzept überarbeitet und moderner und zeitlich attraktiver gestaltet. Es hat sich bewährt, denn sie haben bewiesen, dass es möglich ist, mit einem „nur“ noch vierstündigen Programm der Superlative – einem Mix aus heißen Tänzen, tollen Büttenreden und erstklassigen Showeinlagen – auf die tollen Tage einzustimmen.

Das Tanzbein schwingen

Ab etwa 23.30 Uhr, wenn das Finale die erste Gänsehaut bei den Besuchern hervorgebracht hat, startet die „After-Show-Dance-Party“ bei der die Assamstadter Musikkapelle und regional bekannte DJs so richtig einheizen werden damit Jung und Alt das Tanzbein schwingen können. Die Halle wird bereits eine Stunde vor Sitzungsbeginn geöffnet, damit man mit Freunden, Bekannten, Nachbarn und Kollegen an der Sektbar zum „Warm-up“ auf die folgenden fröhlichen Stunden anstoßen kann.

Die erste Prunksitzung findet am Samstag, 23. Februar, ab 18 Uhr statt. Die „Schlackohren“ weisen darauf hin, dass hierbei der Zutritt für Jugendliche erst ab 14 Jahren oder ab der achten Klasse erlaubt ist. Der Eintritt unter 14 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ist möglich.

Bei der zweiten und dritten Prunksitzung am Samstag, 2. März, und Sonntag, 3. März ist der Zutritt für Jugendliche unter 16 Jahren verboten.

Die zweite Sitzung am Samstag, 3. März beginnt im Übrigen auch wieder eine Stunde früher als gewohnt, nämlich bereits um 18.30 Uhr.

Tickets für Frauenfastnacht

Karten für die Frauenfasnacht am 17. Februar werden am Sonntag, 3. Februar, zwischen 11 und 12 Uhr im Gemeindezentrum in Assamstadt verkauft. Telefonisch kann man diese danach bei Rosalinde Stumpf (Telefon 06294/1807) erwerben. Darüber hinaus sind für alle Veranstaltungen weitere Karten jeweils an den Abendkassen erhältlich.

Die Termine im Überblick: Kartenvorverkauf Prunksitzungen: Freitag, 25. Januar, ab 18 Uhr, Grundschule Assamstadt, Online-Ticketing: ab Montag, 28. Januar, und bei der Volksbank Assamstadt; Kartenvorverkauf Frauenfasnacht: Sonntag, 3. Februar, von 11 bis 12 Uhr im Gemeindezentrum; Frauenfasnacht: Sonntag, 17. Februar, ab 18.30 Uhr; Prunksitzung: Samstag, 23. Februar, ab 18 Uhr; Prunksitzung: Samstag, 2. März, ab 18.30 Uhr; Prunksitzung: Sonntag, 3. März, ab 18.30 Uhr, Rosenmontagsumzug: Montag, 4. März, ab 13.10 Uhr, Kinderprunksitzung: Dienstag 5. März, ab 13.30 Uhr. anru

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019