Deutlicher Fingerzeig auf tolle Tage

Ein närrischer Willkommensgruß am rechten Ort: Die Assamstadter „Schlackohren“ machen auf die „fünfte Jahreszeit“ aufmerksam.

Assamstadt. Wenn man sich von Mergentheim kommend dem Ortseingang von Assamstadt nähert, wird man rechtzeitig zu Beginn der närrischen Zeit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man in der Narrenhochburg angekommen und besonders willkommen ist. Denn seit kurzem prangt direkt am Ortseingang vor einer überdimensionalen Tischgruppe, die vor einigen Jahren als Überbleibsel eines Rosenmontagsumzuges von der Wagenbaugruppe „Volle Pulle“ zur Verfügung gestellt wurde, ein neuer, riesengroßer „Schlackohrnkopf“, das Wahrzeichen der „Schlackohrhäuser“ Fasnacht, in einem völlig neuen Outfit.

Willkommensgruß an Gäste

Wenn man den „Schlackohrnkopf“ mit seinem freundlich lächelndem Gesicht etwas genauer betrachtet, hat man das Gefühl, als rufe die „Schlackohrnsau“ allen Gästen als Willkommensgruß ein „Herzliches Schlackohr helau!“ entgegen, wie es auf dem Schriftzug der Narrenkappe deutlich zu lesen ist. Besonders erwähnenswert ist, dass entlang der Umrisse des „Schlackohrnkopfes“ eine Lichterkette angebracht ist, so dass der „Schlackohrnkopf“ auch bei Dunkelheit deutlich erkennbar ist und jeder Vorbeikommende spürt, wenn es auf Fasnacht zugeht, führt kein Weg an der „Schlackohrnsau“ vorbei.

Die meisten Assamstadter wissen aber auch, dass auf der einladenden Tischgruppe schon immer ein großer „Schlackohrnkopf“ als närrische Dekoration platziert war. Dieser wurde aber im Laufe der Zeit immer mehr ein Opfer der Witterung. Genau deshalb hat Walter Frank die Initiative ergriffen, zusammen mit anderen ehrenamtlichen Helfern einen neuen, witterungsbeständigen „Schlackohrnkopf“ zu gestalten und diesen wieder an derselben Stelle zu platzieren. Hier gebührt allen Helfern Dank und Anerkennung für ihr ehrenamtliches Engagement.

Wohl temperiert

Beteiligt an diesem Projekt waren außerdem Edgar Tremmel, Lothar Stang, Franz Deuser und Andreas Frank. Die Schreinerei Reinhard Scherer stellte die Werkstatt zur Verfügung, so dass die Vorbereitungsarbeiten in einem trockenen und wohl temperierten Raum durchgeführt wurden. Dank dieser tatkräftigen Mannschaft erstrahlt nun am Ortseingang von Assamstadt dieses närrische Schmuckstück, das jedes Narrenherz höher schlagen lässt.

Nach Meinung Horst Wachters, dem Ehrenpräsidenten der Assamstadter „Schlackohren“, ist dies ein närrischer Willkommensgruß am rechten Ort und ein deutlicher Hinweis auf die Narrenhochburg „Schlackohrhausen“.

Wetterfester Aluverband

Der „Schlackohrnkopf“ hat die Größe von 2,50 mal 2,50 Meter und ist aus wetterfestem Aluverbund-Material gestaltet. Die Kosten hat der Heimat- und Kulturverein Assamstadt übernommen.

Schade, dass dieses kleine Kunstwerk nach Fasnacht schon wieder abgebaut wird, um einer neuen Dekoration Platz zu machen.

An dieser Stelle zollen die Offiziellen zwei Damen große Anerkennung, die bisher unseren Ortseingang immer sehr ansprechend, zur Jahreszeit passend, dekoriert haben und nun aus persönlichen Gründen ihr Ehrenamt abgeben.

Zur Unterstützung werden deshalb noch weitere Personen gesucht, die sich zuverlässig um die Dekoration am Ortseingang „Bad Mergentheimer Straße“ kümmern. Walter Frank, dem ein freundlich dekorativer Ortseingang schon immer ein großes Anliegen war, hofft ganz stark, dass Verstärkung gefunden wird.

Vorerst aber strahlt der ausdrucksstarke Kopf der „Schlackohrnsau“ hinaus ins Land und ruft auf zur Forschenacht in Schlackohrhausen. huk

