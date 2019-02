„Die Grafenberger“ spielen in Assamstadt

Assamstadt.Der Mexiko-Ball in Assamstadt zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten Fasnachts-Bällen in der Region. Am Samstag, 9. Februar, heißt es zum 20. Mal, auf zur Mexikanischen Nacht! Eine aufwändig dekorierte Halle im Hazienda-Stil lädt zum unbeschwerten Feiern ein. Der Mexiko-Ball ist die Auftaktveranstaltung in der Assamstadter Faschings-Saison. Als Partyband haben sich „Die Grafenberger“ bewährt. Bekannt vom Canstatter Wasen, werden die professionellen Musiker und Fachpreisträger den originell kostümierten Narren ab 19.30 Uhr so richtig einheizen. Von den angesagten Faschings-Hits bis zu Schlagern, bei denen das Tanzbein geschwungen werden kann, , wird es wieder eine bunte Mischung geben. Die Halle öffnet ab 18.30 Uhr, bis 1.30 Uhr heizt die Band dem Tanzvolk ein. Bild: Pasquale Mazzaro

