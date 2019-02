Assamstadt.Der Bauernball in Assamstadt gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten und populärsten Fasnachtsveranstaltungen in der Region. Zum 30. Mal findet die Veranstaltung am heutigen Samstag statt. Die Hopferstädter, bekannt für ihren stimmungsvollen Party-Rock, werden die Asmundhalle wieder „zum Kochen“ bringen. Einlass ist um 18 Uhr. Bild: Veranstalter

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019