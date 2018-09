Diebstahl misslingt, Verwechselspiel beginnt

Assamstadt.„Spuk im Pfarrhaus“, ein Schwank in drei Akten, wird in diesem Jahr von den Theaterfreunden in Assamstadt präsentiert. Noch ist man kräftig am Proben, doch schon in Kürze steigt die Premiere.

Bei dem Versuch, den Heiligen Antonius zu stehlen und den Opferstock auszurauben, werden Erwin und Lara von Agnes, die ständig auf Männersuche ist, gestört und flüchten ins Pfarrhaus. Dort hält man sie für den neuen Pfarrer und seine Pfarrköchin. Die alte Pfarrköchin Ilse gibt jedoch nicht so leicht auf.

Unterstützung erhält sie von dem aktiven Hüter des Messweins, Mesner Alois, und dem trinkfreudigen Totengräber Jakob. Beide sind nicht verheiratet, da sie über die Größe ihres Durstes selbst bestimmen möchten.

Erwin hat von den Aufgaben eines Pfarrers zwar keine Ahnung, aber die Hochzeit von Jan und der schwangeren Beate steht an. Da kann das Brautgespräch schnell zu Missverständnissen führen. Und wenn sich dann der Papst noch einschaltet, können sich die Pflichten für Ehemänner schon mal radikal ändern.

In dem alten Pfarrhaus soll angeblich ein Geist namens Gustavio Halslos spuken. So richtig glaubt aber keiner daran. Doch plötzlich erscheint er. Und jetzt geht es drunter und drüber im Pfarrhaus und keiner ist mehr er selber . . .Mehr soll an dieser Stelle jedoch nicht verraten werden.

Die Aufführungen finden am Samstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 14. Oktober, um 18 Uhr und am Samstag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Kilian in Assamstadt statt. Weitere Aufführungen folgen am Sonntag, 21. Oktober, um 14.30 Uhr, sowie am Freitag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr und am Samstag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr.

Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 23. September, von 17 bis 19 Uhr im Gemeindezentrum St. Kilian in Assamstadt statt. Ab 24. September können Karten bei Gabi Simon, Dachtstraße 3 in Assamstadt, Telefon 06294/1243, bestellt und abgeholt werden (ab 18 Uhr).

