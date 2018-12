Dieselbe Prozedur wie jedes Jahr

„The same procedure as every year“: Auf Peter Schmitt trifft’s zu. Denn zum mittlerweile 13. Mal inspiziert der TÜV-Prüfer die Motivwagen für den Rosenmontagszug in puncto Sicherheit.

Assamstadt. Samstagnachmittag, dichter Schneefall, eiskalter Wind – eigentlich optimales Wetter, um das Wochenende in der warmen Stube zu verbringen. Nicht so in Assamstadt. In zahlreichen Scheunen

...