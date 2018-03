Dritter Platz im Kleinfeldtennis

Anzeige

Assamstadt.Wie jedes Jahr beteiligte sich die Grundschule Assamstadt am Kleinfeldtennis-Turnier im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“ in Igersheim. Sechs Mädchen und Jungs traten in der Vorrunde gegen die Teams aus Markelsheim (2:3) und Mergentheim II (5:0) an. Im Viertelfinale wurde das Team des Bildungszentrums Niederstetten mit 3:0 bezwungen. Gegen Lauda unterlag die Mannschaft im Halbfinale knapp mit 2:3.

Letztendlich freute sich das Team über Platz 3, der mit einem Pokal belohnt wurde. Für die Grundschule Assamstadt spielten Victoria Blesch, Anne Gerner, Lia Kohler, Niklas Mark, Janne Siegismund und Valentin Steffan. Betreut wurde sie von Alexandra Stumpf und Volker Siegismund, in Kooperation mit dem TSV Assamstadt.