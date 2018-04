Es gibt ein Leben jenseits der 50

Anzeige

Assamstadt.In wenigen Wochen präsentiert der Assamstadter Heimat- und Kulturverein im Gemeindezentrum St. Kilian den nächsten Kabarett- und Comedy-Kracher: Annette von Bamberg gibt am Freitag, 27. April, ihr aktuelles Bühnenprogramm „Es gibt ein Leben über 50 – jedenfalls für Frauen“.

„Annette von Bamberg hat das Talent, in möglichst viele Fettnäpfe zu treten. Daraus hat sie eine Kabarettshow entwickelt, die die Skurrilität und Blödheit des Alltags stilsicher in wunderbare Pointen verwandelt“, so die Vorstellung der Künstlerin auf der Seite des Fränkischen Kabarettpreises.

Endlich 50! Endlich lossagen vom perfektionistischen Quatsch und dem Pflichtprogramm des Müssens, das die Welt einem gerne aufdrückt. Frauen über 50 proben den Neustart, entsagen der Pflicht und huldigen ab jetzt der Unvernunft, der Spontanität und ihren liebevollen Schnapsideen. Während Frauen mit abenteuerlichen Kurswechseln und überraschenden Befreiungsschlägen zielsicher ihre Träume umsetzen, fangen Männer an, Jogginghosen zu kaufen und sich der Schwerkraft und dem Sofa hinzugeben. Die drei Freunde der Männer heißen: Daheimbleiben, Feierabendbier, Pessimismus. Die Gefahr für Frauen besteht darin, aus dem Haus zu gehen und am Weiberabend in der Kneipe mit dem Satz auf den Lippen zu sterben: „Ich glaub’, ich lach’ mich tot.“