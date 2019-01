„Etat geprägt von Zukunftsinvestitionen“

Auf rekordverdächtige 4,229 Millionen Euro beläuft sich die Summe der Gesamtinvestitionen in Assamstadt im laufenden Jahr. Der Gemeinderat verabschiedete am Montag den Etat für 2019.

Assamstadt. „Unser Etat ist geprägt von Zukunftsinvestitionen“, führte Bürgermeister Joachim Döffinger in die Thematik ein. Der Assamstadter Schultes hob hervor, dass wohl noch nie so viel Geld in die Hand genommen worden sei, wobei die Mittel nachhaltig eingesetzt würden. Den Ausgaben stünden Werte gegenüber. „Wenn wir jetzt nichts tun, wird es später viel teuerer“, so der Rathauschef an die Adresse der Räte.

Detaillierte Zahlen vorgestellt

Kämmerer Josef Scherer blieb es vorbehalten, die Zahlen detaillierter darzustellen – erstmals in der Geschichte doppisch zusammengestellt. Seinen Worten zufolge belaufe sich der Gesamtergebnishaushalt auf 5,410 Millionen Euro (Erträge) und 4,977 Millionen Euro (Aufwendungen, was zu einem veranschlagten Resultat von 0,433 Millionen Euro führe. Größte Posten auf der Einnahmenseite seien Steuern oder ähnliche Abgaben (2,582 Millionen Euro) sowie Zuweisungen und Zuwendungen (1,136 Millionen Euro), auf der Ausgabenseite Personalkosten (1,018 Millionen Euro) und Transferaufwendungen (2,311 Millionen Euro).

Wie der Kämmerer weiter ausführte, würden im laufenden Jahr voraussichtlich 4,229 Millionen Euro investiert. Als bedeutendste Maßnahmen nannte er: Grundstückskäufe (100 000 Euro), Baumaßnahme Feuerwehrhaus (100 000 Euro), Zuschuss an katholische Kirchengemeinde für den Ausbau des Kindergartens (1,040 Millionen Euro), Landessanierungsprogramm (100 000 Euro), Straßenausbau Schanz (270 000 Euro), Messeinrichtungen an Regenüberlaufbecken (100 000 Euro), Zufahrt Mergentheimer Pfad 2 (150 000 Euro), Radweg Krautgartenweg (200 000 Euro), Renaturierung Erlenbach (750 000 Euro), Kapitalaufstockung Wirtschaftsförderung (eine Million Euro). Die Gesamtinvestitionseinnahmen (Grundstückserlöse und Zuschüsse für verschiedene Maßnahmen) beliefen sich auf 1,179 Millionen Euro.

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit steige die Pro-Kopf-Verschuldung, informierte Josef Scherer das Plenum, von 872 auf 1443 Euro. Im laufenden Jahr werde zur Finanzierung ein Darlehen über 1,6 Millionen Euro aufgenommen.

Erfreuliche Entwicklung

Während sich die Gewerbesteuer wohl auf dem Niveau der vergangenen Jahre bewegen werde (500 000 Euro angesetzt), zeige die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer eine erfreuliche Entwicklung und habe sich in gut zehn Jahren etwa verdoppelt. Und auch die Zahl der Einwohner gehe kontinuierlich nach oben, seit 2010 sei sie um über 200 gestiegen.

Was die mittlere Finanzplanung angehe, werde auch in den nächsten Jahren investiert – unter anderem in die Baumaßnahme Rathaus.

Ratsmitglied Anselm Deißler sprach dem Kämmerer ein großes Lob für dessen Arbeit aus, die nach der Umstellung auf Doppik nicht leicht gewesen sei. Josef Scherer habe „ein tolles Werk vollbracht“. Weiter meinte Deißler, der Haushalt beweise, dass „wir etwas tun für die Zukunft“ der Kommune Assamstadt. Allerdings sei es auch wichtig, darauf zu achten, dass die Verschuldung wieder sukzessive zurückgeführt werde.

