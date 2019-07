Fest mit Turnier verbunden

Assamstadt.Die Tennisabteilung des TSV feiert am Wochenende, 27. und 28. Juli, zwei Ereignisse: 40 Jahre Tennis in Assamstadt und zehn Jahre Tennisturnier Ass-Open. Mit einem Rahmenprogramm über zwei Tage werden die beiden Ereignisse auf der Tennisanlage begangen.

Am Samstag, 27. Juli, findet das Turnier ASS-Open auf der Tennisanlage statt. Um 10.30 Uhr ist Beginn mit einem Weißwurstfrühstück parallel zu den Spielen.

Am Sonntag findet ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück auf der Tennisanlage statt. Von 10 bis 12 Uhr wird die Trainingsform Play & Stay vorgeführt. Hier werden Übungen vorgestellt, wie man das Gefühl für die Tennisbälle, den Schläger und den Bewegungsablauf trainieren kann. Wer Interesse am Tennisspiel hat, kann hier den ersten Eindruck gewinnen. Alle Kinder können teilnehmen.

Von 13 bis 13.30 Uhr findet ein Rückblick über 40 Jahre Tennis in Assamstadt statt. Wer gerne in die Vergangenheit per Bilder und Berichte reisen möchte, kann sich auf der Tennisanlage und im Vereinsheim umsehen.

Ab 14 Uhr finden die Halbfinalspiele der ASS-Open statt und im Anschluss daran das Finale mit Siegerehrung.

Die Bewirtung übernimmt der Jugendclub. dwe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019