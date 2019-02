„Flüchtlinge sind für den Arbeitsmarkt eine Chance“

Assamstadt.Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl plädiert im FN-Interview dafür, die Integration von Flüchtlingen aktiv zu fördern, was letztlich dem Arbeitsmarkt zugutekommen würde.

Herr Strobl, was sind die besonderen Herausforderungen, um die Chancen für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg weiter zu verbessern?

Stobl: Baden-Württemberg ist Innovationsregion Nummer 1 in Europa. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es so viele Hidden Champions: Fast 25 Prozent kommen aus unserem Land – fast die Hälfte hat ihren Sitz im ländlichen Raum. Um das europäische Innovationslabor zu bleiben, müssen und werden wir dem Geist, den unser früherer Ministerpräsident Lothar Späth kreiert hat, immer wieder neuen Schwung geben. Späth ließ den damals leistungsstärksten Supercomputer der Welt, Cray 2, für die Uni Stuttgart anschaffen. Daraus entwickelte sich das heutige Hochleistungsrechenzentrum Stuttgart, in dem einer der weltweit schnellsten Superrechner, Hazel Hen, steht. Wir müssen auf drei Feldern Gas geben: im internationalen Wettbewerb um die klügsten Köpfe, in der Unternehmenskultur bei einer völlig neuen Fehlerkultur und der Forschungsförderung.

Was sind derzeit noch die höchsten Hürden?

Strobl: Baden-Württemberg lebt von klugen Köpfen mit guten Ideen. Wenn wir zum Beispiel in unseren Kernbereichen – Automobilindustrie und ihrer Zuliefererindustrie, Medizintechnik und Anlagenbau – auch in Zukunft erfolgreich sein wollen, brauchen wir auf dem Arbeitsmarkt ganz neue Kompetenzen. Der Fachkräftemangel kann zu einem der größten Risiken für die Geschäftsentwicklung werden. Dazu gehört auch eine neue Fehlerkultur: Wir brauchen einen Wandel im Denken. Vom Ingenieur, der die perfekte Maschine baut, zum Tüftler und Denker, der bereit ist zu scheitern, aufsteht und einen neuen Anlauf wagt.

Was bedeutet dies konkret?

Strobl: Die baden-württembergische Tradition des Maschinenbaus ist darauf ausgerichtet, ein perfektes und fehlerfreies Produkt herzustellen. Im 21. Jahrhundert ist freilich ein neues Denken gefordert – eine Kultur des Ausprobierens. Den globalen Wettbewerb können wir auch nur mit Innovationen bestehen. Und dafür brauchen wir Spitzenforschung. Nach den USA, China und Japan belegt Deutschland bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung Platz vier. Doch die Gewichte verlagern sich rasant vor allem zugunsten asiatischer Staaten, die mit deutlichen Steuervorteilen werben. Ein wichtiges Instrument für mehr Innovationen ist daher die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung, deren Einführung in Deutschland überfällig ist. Hier muss Baden-Württemberg Druck auf den Bund ausüben. Ein Stück haben wir hier schon geschafft: Der Koalitionsvertrag sieht eine steuerliche Forschungsförderung vor, allerdings in erster Linie für kleine und mittlere Unternehmen. Notwendig wäre jedoch ein größerer Wurf.

Wie kann die Politik garantieren, dass auch der ländliche Raum von diesen Chancen profitiert?

Strobl: Der ländliche Raum kann unglaublich von der Digitalisierung profitieren. Die Menschen haben ihr Home-Office. Oder nehmen Sie den Medizinsektor: Mit der Telemedizin kommt der Arzt auf Hausbesuch ins heimische Wohnzimmer. Voraussetzung dafür ist, dass wir das schnelle Internet in die Fläche bringen. Hier ist unser Ziel glasklar: schnelles Internet für alle. Insgesamt investieren wir bis 2021 eine Milliarde Euro für Digitalisierungsaktivitäten der Landesregierung, etwa die Hälfte davon in das schnelle Internet. 2018 wurden allein vom Land Baden-Württemberg mehr als 112 Millionen Euro in 541 Breitbandvorhaben investiert. Diese Breitbandpolitik zahlt sich aus. Wir sind bei der Versorgung mit schnellem Internet vom Mittelfeld in die Spitzengruppe der Flächenländer vorgerückt.

Viele Berufe klagen über einen Fachkräftemangel, der zumindest zum Teil durch Migration aufgefangen werden könnte. Was ist zu tun, damit dies gelingt?

Strobl: Die Bedürfnisse der Unternehmen in Baden-Württemberg sind mir ein wichtiges Anliegen. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund des nach wie vor herausfordernden Arbeitsmarktes. Wir brauchen dringend ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das Bundesinnenministerium hat dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt, den das Bundeskabinett im Dezember 2018 beschlossen hat. Künftig kann damit Fachkräften mit Berufsausbildung eine Aufenthaltserlaubnis für bis zu sechs Monate zur Suche nach einem Arbeitsplatz, zu dessen Ausübung ihre Qualifikation befähigt, erteilt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht auch die Möglichkeit, Ausländern zur Suche nach einem Ausbildungsplatz für eine qualifizierte Berufsausbildung eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen.

Wie gestaltet es sich zum Beispiel in der Kranken- und Altenpflege?

Strobl: Viele Unternehmen suchen dringend Alten- und Krankenpfleger, auch Alten- und Krankenpflegehelfer sowie junge Menschen, die eine Ausbildung beginnen wollen. Ich habe mich bereits bei den Koalitionsverhandlungen im Bund dafür eingesetzt, dass wir die bestehenden Regelungen ergänzen und Ausländer, die eine solche Helferausbildung machen, im Land bleiben dürfen. Wir werden sie nicht abschieben, so dass sie die Helferausbildung absolvieren können, anschließend eine Alten- oder Krankenpflegeausbildung, und dann noch zwei Jahre im Land bleiben können. Diese Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag haben wir bereits für Baden-Württemberg umgesetzt: Eine entsprechende Regelung habe ich mit Wirkung zum 14. November 2018 erlassen.

Was kann die Politik ganz konkret tun, um schnell flächendeckend für Verhältnisse zu sorgen, damit diese Chancen genutzt werden?

Strobl: In Baden-Württemberg leben derzeit rund 63 000 Schutzberechtigte mit einem sicheren Aufenthaltsstatus im erwerbsfähigen Alter. Diese Menschen haben eine echte Bleibeperspektive. Viele von ihnen werden mittel- bis langfristig hier leben. Dieses Potenzial müssen wir nutzen und unsere ganze Aufmerksamkeit und unser Engagement auf diesen Personenkreis richten.

Das heißt?

Strobl: Flüchtlinge sind für den Arbeitsmarkt eine Chance, um den durch die demografische Entwicklung verstärkten Fachkräftebedarf zu decken. Gleichzeitig gelingt Integration am besten, wenn Menschen frühzeitig und entsprechend ihrer Fähigkeiten in den Arbeitsmarkt integriert werden. Der entscheidende Ort für eine gelingende Integration sind die Kommunen. Das Land unterstützt die Kommunen tatkräftig bei ihrer Aufgabe. Zum Beispiel unterstützt das Land die Kreise 2018 und 2019 mit insgesamt 268 Millionen Euro für geduldete Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung. Die baden-württembergischen Kommunen leisten bei der Unterbringung von Flüchtlingen hervorragende Arbeit. Dafür gebührt ihnen großer Dank. Bild: Klaus T. Mende

