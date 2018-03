Anzeige

Assamstadt.Der Assamstadter Frühlingsmarkt findest statt am Sonntag, 11. März, wobei verkaufsoffen ist. Von 12 bis 17 Uhr gibt es im Gemeindezentrum ein buntes Programm. Der Misereor-Coffee-Stop bietet Kaffee und Kuchen für einen selbst gewählten Spendenbeitrag für Misereor an. Ein tolles Programm gibt es auf der Showbühne: 14.30 Uhr Anke Ertl gestaltet floristische Frühlingsideen, 15.30 Uhr Tanja Grohe verwöhnt mit Leckereien, 16.30 Uhr Anke Ertl gestaltet floristische Frühlingsideen. Der Weltladen bietet fair gehandelte Waren zum Kauf an und der Heimat- und Kulturverein hat eine Bilder-Ausstellung mit Hochzeitsbildern aus verschiedenen Epochen des vergangenen Jahrhunderts vorbereitet, auf welchen, im Raum drei des Gemeindezentrums, viele Assamstadter Bürger sich selbst oder ihre Vorfahren entdecken können. Im großen Saal findet eine interessante Verkaufsausstellung des Gewerbevereins zum Frühlingsmarkt statt.