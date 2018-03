Glascontainer-Standort keine Müllhalde

Anzeige

Wer Joachim Döffinger kennt, schätzt ihn als ruhigen Zeitgenossen ein, bei dem der Begriff Gelassenheit durchaus seinen Stellenwert hat.

Assamstadt. Wenn sich der Assamstadter Schultes allerdings mal in Rage redet, dann aus gutem Grund. Und der liege vor, wie er im Rahmen der Sitzung des Gemeinderates die Mitglieder des Gremiums wissen ließ.

Nicht nur dem Rathauschef ist das Verhalten einiger Mitbürger ein Dorn im Auge, was den Zustand jenes Platzes angeht, an dem derzeit in der Gemeinde, vorübergehend, die Glascontainer aufgestellt sind. „Ich appelliere an die Vernunft und bitte zu beachten, dass es sich hier nicht um einen Müllabladeplatz handelt“, so Joachim Döffinger. In letzter Zeit seien immer wieder Beschwerden von Einwohnern bei der Verwaltung eingegangen, die sich über das Verhalten einiger scheinbar Unbelehrbarer ausgelassen hätten.