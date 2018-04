Große Sorge über zu wenig Übungsleiter

Anzeige

Assamstadt.Dass der TSV ein reger, erfolgreicher Verein ist, der viele Angebote für jedes Alter offeriert, bewiesen die Berichte der Abteilungen. Solch ein Motor läuft allerdings nur dann wie geschmiert, wenn er genügend geölt wird. Will heißen, dass der TSV auch künftig bestrebt ist, viel für seine Mitglieder zu tun, dafür aber auch Personen braucht, die sich als Trainer, Betreuer und Übungsleiter zur Verfügung stellen. Diese Sorge teilen alle Sparten. Fußball (Christian Hügel): Die Fußballer haben derzeit 337 Mitglieder, davon 130 Nachwuchskicker, die in neun Teams antreten und von 16 Trainern gecoacht werden. Ein Höhepunkt waren die TSV-Fußballtage. Zudem gab es das „Kleeblatt“ in Bronze des BFV für gute Jugendarbeit sowie bei den „Sternen des Sports“ ebenfalls eine Ehrung in Bronze. In den drei Seniorenteams sind knapp 60 Spieler aktiv, die AH sei eine starke Stütze auf und außerhalb des Spielfeldes. Mangels Akteurinnen werde es künftig keine Damenmannschaft mehr geben. Mit Horst Beck werde in der kommenden Runde ein neuer Coach die „Erste“ übernehmen. Erfreulich sei der Bereich Schiedsrichter, hier habe man sechs Aktive, von denen zwei in der Landesliga tätig seien. Turnen/Badminton (Doris Fluhrer): Die Turner zählen zurzeit insgesamt 574 Mitglieder, im Aerobic sind aktuell 80 Frauen aktiv, im „Männerfit“ engagieren sich 40 Herren und im Badminton betätigten sich 23 Personen sportlich. In den sieben Turngruppen werden etwa 120 Kinder ab zwei Jahre von 23 Übungsleitern betreut, für die fünf Frauen- und zwei Männergymnastikgruppen stehen vier Übungsleiterinnen zur Verfügung. Das Kinderturnen sei ein wichtiger Baustein, doch sei man breit aufgestellt und habe für jedes Alter etwas Interessantes im Angebot. Auch außerhalb des sportlichen Sektors sei man das Jahr über stark engagiert bei den verschiedensten Events. Tischtennis (Hubert Hügel): Die Abteilung verfügt über 96 Mitglieder, davon 34 Aktive. Die Jugend ist in der Bezirksklasse Buchen/Tauber tätig. Nach dem Aufstieg der „Dritten“ sieht es aktuell wieder nach Abstieg aus der B-Klasse aus. Die „Zweite“ bewegt sich in der Kreisklasse A in der vorderen Tabellenhälfte und wurde 2017 Vizepokalsieger. Und die „Erste“ steht in der Bezirksliga nach viel Verletzungspech vor der Rückkehr in die Bezirksklasse. Höhepunkte waren die Minimeisterschaft sowie das Jugendbezirksranglistenturnier in Assamstadt. Neben dem traditionellen Zeltlager war auch im kameradschaftlichen Bereich wieder einiges los. Tennis (Achim Langer): Die aktuelle Mitgliederzahl beläuft sich auf 153. Davon sind 88 dem Seniorenbereich, 65 der Jugend zuzuordnen. Tollen Sport gab es bei den Tennis-Ass-Open, die auch in diesem Jahr wieder durchgeführt werden. In sportlicher Hinsicht waren stolze 17 Mannschaften am Start der Medenrunde, sieben bei den „Alten“ und zehn bei den „Jungen“. Im Seniorenbereich wartete man mit vier „Stockerlpätzen“ auf, hervorzuheben die Herren 40 mit Rang zwei. Im Nachwuchs überragten nicht weniger als drei Meistertitel, zudem erreichte in der Winterhallenrunde die U 14 männlich ebenfalls den Titel. Und auch bei den Kreismeisterschaften im letzten Jahr durften wiederum tolle Erfolge gefeiert werden. Janne Siegismund, Florine Naber, Ina Gerner, Jonah Zeitler und Rosalie Naber holten sich in ihren Altersklassen jeweils den Titel und hatten damit genügend Grund zur Freude. Volleyball (Carmen Düll): Zur Abteilung gehören insgesamt 84 Mitglieder, was im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang um zwei bedeutet. Auch diese Abteilung weist ein reges Vereinsleben auf und engagiert sich sportlich bei verschiedenen Wettkämpfen. Leichtathletik (Jürgen Wachter): 195 Mitglieder umfasst die Abteilung, davon 41 über 18 Jahre. Erfreulich sei, dass immer mehr Kinder zu Läufen antreten. Die Kindertrainingsgruppe hat sich mittlerweile auf bis zu 35 Sportler vergrößert, die mit einer starken Beteiligung an den Übungseinheiten aufwarten. Ob Stadtlauf in Bad Mergentheim, Pfingstlauf in Elpersheim, „Ansmann-Cup“ in Assamstadt oder anderen Laufevents – stets habe man zu den größten Teilnehmergruppen gezählt. Doch auch bei Veranstaltungen in München und Santiago des Compostela sei man mit dabei gewesen. Selbstredend, dass man sich auch im vergangenen Jahr wieder beim Sportabzeichen eingebracht habe. Gesamtjugend (Daniel Rupp): Höhepunkt für den Nachwuchs war 2017 wieder der „Tag der Jugend“ mit einem bunten Programm, das man auf die Beine gestellt habe. Über 100 Aktive wurden in diesem Rahmen wieder für herausragende sportliche Leistungen ausgezeichnet. Zudem gab es viele weitere Events, darunter die Teilnahme an der Aufräumaktion „Haltet Assamstadt grün und sauber“, die Beteiligung am Ferienprogramm oder die Faschings- und Halloween-Disco. Der Jugendvorstand habe sich 2017 insgesamt sechsmal zu Sitzungen getroffen. Sportabzeichen (Alois Ansmann): Im letzten Jahr hätten 149 Aktive das Deutsche Sportabzeichen abgelegt, ein Plus von vier gegenüber dem Vorjahr. Damit habe man im Bereich des Sportkreises Tauberbischofsheim hinter dem TV Königshofen den zweiten Platz erreicht. Zu den Messestädtern künftig aufzuschließen, sei ein sicherlich ein ehrgeiziges Ziel. Doch dieses könne man Schritt für Schritt ins Auge fassen, deswegen werde im laufenden Jahr eine weitere kleine Steigerung erhofft. Sportkreisweit die Nummer eins sei man bei den Familiensportabzeichen, im letzten Jahr seien hier 17 abgelegt worden, wobei der Rekord bei 25 liege. vmg