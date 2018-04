Im Ernstfall lebensrettend

Anzeige

Assamstadt.In der Volksbank in Assamstadt wurde ein Defibrilator für die Gemeinde Assamstadt montiert. Die Edgar- und Helene-Ansmann-Stiftung ermöglichte mit dem DRK-Ortsverein und Bürgermeister Joachim Döffinger dieses Projekt.

Bei etwa 85 Prozent aller plötzlichen Herztode liegt anfangs ein Kammerflimmern vor. Ein Defibrillator, kurz „Defi“, kann dieses Kammerflimmern im Herzen unterbrechen. Entscheidend bei der Defibrillation ist der frühestmögliche Einsatz. Aus diesem Grund werden auch im öffentlichen Raum immer mehr automatisierte externe Defibrillatoren (AED) platziert.

Auch in der Gemeinde Assamstadt wurde so ein AED erfolgreich installiert. Die Montage ist abgeschlossen und dieses Gerät hängt – für jeden im Notfall frei zugänglich – in der Volksbank in der Krautheimer Straße.