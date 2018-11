„In Assamstadt wärd was geschaffd“

Im Rahmen der Buchausstellung startete der Verkauf des Heimat-„Kalenners“ 2019, der ab sofort im Rathaus und an weiteren Verkaufsstellen erhältlich ist.

Assamstadt. Gleich das erste Exemplar sicherte sich Bürgermeister Joachim Döffinger, der sich sichtlich freute, dass wieder ein so schöner Kalender mit hundertprozentigem Lokalkolorit entstanden sei.

Erarbeitet wurde dieser spezielle Jahres-Kalender von der Projektgruppe „Brauchtum“ im Heimat- und Kulturverein. In dem entsprechenden Projektteam sind aktuell Claudia Wachter, Hildegard Wachter und Priska Nied. Viel Arbeit haben die drei Frauen in das Projekt investiert.

Lange Vorlaufzeit

Klar ist, dass die Erstellung eines Kalenders eine lange Vorlaufzeit benötigt. Aber um so individuelle wie liebevolle gestaltete Kalender zustandezubringen, trifft sich das Team bereits immer am Faschings-Dienstag zur ersten Projektsitzung.

Der „Kalenner“ für das kommende Jahr lenkt den Blick auf das Gewerbe in Assamstadt und will damit zeigen, wie lebendig der Ort auch durch die Betriebe ist: Eben „wu üworol in Assamstadt gschaffd wärd“, wie es im Titel heißt.

Häufig ist in der wechselnden Ortsansicht die gesamte Straße zu sehen, in der sich eine Firma befindet. So führt dieser Heimat-Kalender mit den abgebildeten Motiven nicht nur durch die Jahreszeiten, sondern fühlt sich direkt wie ein Rundgang durch die Gemeinde an. Dabei fällt auf, wie viele Unternehmen mit dem Wohnort verwachsen sind und dass so mancher Betrieb bereits über Generationen geführt wird. Das beste Beispiel hierfür und zugleich der älteste aktive Betrieb ist die lokale Handwerksbäckerei: 1902 gegründet, versorgt die Familie Fischer die Assamstadter Bevölkerung bereits seit über 100 Jahren mit Brot und Brötchen.

Besonders für Einheimische interessant ist zudem, wie sich an der Nutzung durch Betriebe auch der Wandel im Ort vollzieht. So erweiterte sich eine Kfz-Werkstatt in die ehemaligen Lagerhaus-Gebäude oder ein Frisör fand seine stilvolle Wirkungsstätte im alten Lehrerhaus.

Altes Handwerk und die Umsetzung neuer Geschäftsideen – die gezeigten Betrieb zeugen von einer lebendigen Vielfalt. Dabei war es den Machern von Anfang an klar, dass ein vollständiges Abbild aller Unternehmen nicht zu leisten ist.

Macht aber auch nichts, denn schließlich geht es nicht um eine Werbeaktion, sondern ein Stück Heimat, von dem der „Kalenner“ auch mit Bildern erzählen will. Neben einer Großansicht für jeden Monat befindet sich am Rand eine kleine Bildergruppe, die beispielsweise auch historische Ansichten der Betriebe präsentieren.

Wie schon der Name verrät, soll der Kalender nicht nur mit schönen Motiven aus der Heimat entzücken, sondern dient einem weiteren, besonderen Zweck.

Lockerer Spruch

Schon der Titel ist im Assamstadter Idiom verfasst. Auf jeder Monatsseite befindet sich ein lockerer Spruch der zur Jahreszeit und zum vorgestellten Betrieb passt. „Alläs is sou gschriebä wie unsch dä Schnoobl gwogschä iss“, heißt es selbstbewusst auf der letzten Seite. Auch wenn das Ganze etwas schwerer zu lesen ist, kann man sich dennoch ziemlich sicher sein, dass die Texte nicht nur in Assamstadt entschlüsselt werden können.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018