In vielfacher Weise für die Gemeinde engagiert

Weiter wurden acht Bereitschaftsabende veranstaltet, in denen Dienste eingeteilt wurden und über Fortbildungen sowie Organisatorisches besprochen wurde.

Nachdem Harald Scherer allen Mitgliedern für die geleisteten Dienste gedankt hatte, gab er eine Vorschau für das Jahr 2018 und bat n um tatkräftige Unterstützung des Vereins für die kommenden Aufgaben.

In seinem Grußwort dankte Bürgermeister Joachim den Mitgliedern für die aktive Arbeit, die die DRK-Bereitschaft im vergangenen Jahr geleistet habe, denn dies sei nicht selbstverständlich. Er hob vor allem wieder den Einsatz am Rosenmontag hervor und bedankte sich in diesem Zusammenhang auch beim Kreisverband für die tolle Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Ebenso sprach er der DRK-Bereitschaft für ihr Engagement in der Gemeinde seine Anerkennung aus.

Auf Antrag von Bürgermeister Döffinger fand die Entlastung des Vorstands statt, die einstimmig erteilt wurde. Im Anschluss trug der Schatzmeister Markus Jäger den Kassenbericht vor, aus dem ein leichtes Minus hervorging. Die Kassenprüfer Holger Scherer und Lars Simon stellten keine Beanstandung fest und bestätigten eine gewissenhafte Arbeit des Schatzmeisters.

Als Leiter des Rosenmontagumzugs dankte Uwe Rennhofer auch in seiner Funktion als Stellvertreter von Geschäftsführerin Manuela Grau des Kreisverbandes Tauberbischofsheim der DRK-Ortsgruppe für ihr Engagement.

Der Umzug habe einen guten Verlauf genommen, bei dem nur wenige Einsätze zu verzeichnen gewesen seien.

Uwe Rennhofer gab im Anschluss noch wichtige Termine bekannt, unter anderem Fort- und Weiterbildungen die im Jahre 2018 stattfinden sollen.

Ehrungen

Danach erfolgten die Ehrungen verschiedener Vereinsmitglieder durch Alfred Scherer, Uwe Rennhofer, Joachim Döffinger und Harald Scherer. Für 20 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Harald Scherer und Michael Scherer mit einer Urkunde und einem Geschenkkorbbedacht.

Martina Zuck wurde für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit mit einer Auszeichnung, Urkunde und Geschenkkorb geehrt.

Ebenso mit einer Urkunde, Auszeichnung und einem Geschenkkorb wurden Waldtraud Schmitt, Lioba Schlechta und Christa Scherer für 45 Jahre Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet.

