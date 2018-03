In Vorstand und Beirat wird Kontinuität großgeschrieben

Anzeige

Nach einem kurzem Gruß- und Dankeswort übernahm Bürgermeister Döffinger die Entlastung des Vorstandes. Die Abstimmung viel einstimmig aus.

Ehrgeiziges Ziel

Mit der Gründung 2012 hatte sich der Verein das ehrgeizige Ziel gesetzt, ein weites Feld der Heimat- und Kulturpflege zu beackern. Hierzu wurden sechs Projektgruppen gebildet.

Diese Struktur ist nach wie vor gegeben. So bildeten die Berichte der Projektleiter wieder das Kernstück der Versammlung, deren Aktivitäten hier nur blitzlichtartig gestreift werden.

Zum Repertoire Assamstadter Brauchtums gehört mittlerweile wieder der Hammeltanz, der zuletzt in der Asmundhalle durchgeführt wurde, berichtete Rudolf Frank (Projektgruppe „Brauchtum“). „Bei unsch in Assamstadt durchs Johr“: Auch für 2018 wurde wieder ein Dialekt-Kalender gestemmt.

Nachdem 2016 der erste bunte Heimatabend gut angekommen war, ist für den Herbst eine Neuauflage geplant. Thema der Bilderausstellung beim Coffee Stop waren heuer alte Hochzeitsbilder. Vielleicht gerade, weil hier viel gerätselt wurde, kam auch diese Aktion sehr gut an. Mit einem Augenzwinkern verwies Frank auf den hohen Altersschnitt seiner Mitstreiter und warb um Nachwuchs.

Die umfangreichen Aktivitäten rund ums „Dorfmuseum“ erläuterte Arnold Nied. Um möglichst viel in den Zustand des Baujahres (1938) zurückzuversetzen, gab es mehrere Termine mit Fachleuten.

Arbeiten am Dorfmuseum

Doch letztlich sei man gut vorangekommen: Die Einrichtung der Räume im Obergeschoss sowie die Vorsetze-Stube als großer Versammlungsraum sollen noch im laufenden Jahr fertiggestellt werden. Damit trotz Dauerbaustelle auch Leben am Dorfmuseum ist, beteiligte sich der Verein 2017 zum dritten Mal am Adventsbummel.

Die Instandsetzung des Steffeskirchle mit Kreuzweg war ein Großprojekt der Gruppe „Erhalten & Gestalten“, wusste Robert Stumpf. Pflege- und Reinigungsarbeiten, aber auch ein mehrfacher Neuanstrich der Holzdachkonstruktion am Steffeskirchle wurden in Eigenregie durchgeführt.

Die Restaurierungen der Lindenholz-Bildreliefs durch einen Fachmann sind inzwischen ebenfalls abgeschlossen und können wieder angebracht werden, sobald es die Witterung zulässt.

Als Beitrag zum Ferienprogramm wurden die kleinen Piraten zur Schatzsuche aufgerufen, so Andreas Sturm (Projektgruppe „Junge Erwachsene & Familien“). Rund 130 Kinder und Erwachsene, die sich sichtlich freuten, wurden bei der Nikolausfeier am Steffeskirchle gezählt. Neben den Aktionen ist der geplante Naturerlebnispfad (Start und Ziel am Sportplatz) nach wie vor das Hauptprojekt der Gruppe. Nach der Planung im Vorjahr geht es heuer an die Realisierung.

Kabarett-Abend

Der gut besuchte Kabarett-Abend mit Mäc Härder sorgte nicht nur für Freude beim Publikum, sondern spülte sogar ein kleines Plus in die Vereinskasse, freute sich Bernd Scherer.

Um das kulturelle Programm in Assamstadt zu bereichern, so das Ziel der Projektgruppe „Kulturelle Veranstaltungen“, gebe es in Kürze eine Comedy-Veranstaltung mit Anette von Bamberg.

Drei Bildstockwanderwege wurden 2017 von der Projektgruppe „Wanderwege“ neu eingerichtet – und dabei hatten die Helfer circa 700 Hinweisschilder „verbraten“, berichte Walter Frank. Diese Gruppe pflegt nicht nur die Wanderhütten und Wege, sondern beteiligt sich auch regelmäßig an den „Taubertäler Wandertagen“ oder führt Themenwanderungen durch.

Da alle zwei Jahre laut Satzung die Vereinsposten neu zu besetzen sind, war es an der Zeit, Wahlen durchzuführen. Alle bisherigen Amtsinhaber stellten sich der Wiederwahl und wurden bestätigt. So wurden mit einem eingespielten Team auch formal die Weichen für eine weiterhin fruchtbare Vereinsarbeit gestellt.

Dann wurde die Zeit genutzt, um in lockeren Gesprächen über anstehende Aufgaben zu diskutieren. hkv

