Intelligente Systeme

Assamstadt.Werden die Akkus in der Hebebühne allmählich betagt und sollten ausgetauscht werden? Bezüglich Vernetzung und Überwachung von wiederaufladbaren, mobilen Batteriesystemen für Logistikfahrzeuge und -anlagen bringt Ansmann Industrielösungen auf der „Logimat“ 2018 seine „Intelligent Battery“-Systeme ins Feld. Über die standardmäßig integrierten Bluetooth-Kommunikationsschnittstellen meldet das intelligente Batteriesystem beliebige Systemdaten seines oder seiner Akkupacks mittels Bluetooth an ein Smartphone oder anderes Drittgerät. In der Basis-Version der App werden so die noch vorgehaltene Leistung, Zahl der Ladezyklen und Verschleiß der Akkus remote überwacht und gemeldet. Weitere Funktionen werden nach Kundenbedarf integriert. Das Kommunikationsmodul ist wenige Millimeter groß. Es kann in bestehenden Akkulösungen nachgerüstet werden. Weitere Themen von Ansmann Industrielösungen für die Logistikbranche sind alternative Akkutypen für robuste Umgebungen, die Definition der richtigen vorkonfigurierten Pack-Lösung für verschiedene Anwendungen, sowie ein one-for-all Hochleistungs-Ladegerät mit dem das Lager & mehr am Laufen gehalten werden kann.