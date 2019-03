Interesse war sehr groß

Assamstadt.Bei frühlingshaften Temperaturen begrüßte Vorsitzender Klaus Hügel vom Obst- und Gartenbauverein die Teilnehmer aus Assamstadt und Umgebung. Anhand mitgebrachter Schaubilder erläuterte Matthias Herold den Aufbau einer Oeschbergkrone mit Stammverlängerung, Leitästen und begleitenden Fruchtästen, an denen das Fruchtholz gezogen wird. Die Besonderheit der Schnittmethode ist die optimalen Belichtung bis in die unteren Kronenbereiche. Damit kann schon an bodennahen Astpartien optimale Obstqualität erzeugt werden. Interessiert waren die Teilnehmer bei den Erläuterungen von Matthias Herold an Bäumen, die bereits im Vorjahr nach dieser Methode geschnitten und jetzt die Auswirkungen sichtbar wurden. Die neuen Teilnehmer bewiesen, dass Obstbaumpflege wieder „in“ ist, was die Verantwortlichen in der Bemühung bekräftigt, dem Trend von ungepflegten Streuobstwiesen entgegenzuwirken.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019