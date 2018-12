Maßnahme dürfte Kosten von rund 8000 Euro verursachen

Assamstadt.Das Steffeskirchle oberhalb von Assamstadt im Wald gelegen ist zusammen mit dem dazugehörigen Kreuzweg ein echtes Kleinod – und ein Ausflugsziel, an dem es sich auch mal gut innehalten lässt. Jetzt sind vor allem die Figuren aus Holz und Sandstein etwas in die Jahre gekommen und zum Teil porös geworden.

Sanierung kommendes Jahr

„Deswegen streben wir im kommenden Jahr eine Sanierung des Steffeskirchles an“, teilt Robert Stumpf, Projektleiter „Erhalten und gestalten“ beim Heimat- und Kulturverein Assamstadt, mit.

Hoffen auf Spenden

Stumpf beziffert die Summe, die investiert werden muss, auf rund 8000 Euro – und erhofft sich deshalb auch viele Spenden, um diese Maßnahme, in Kooperation mit der politischen Gemeinde stellen zu können.

Der Sage nach soll sich an jenem Ort, an dem Mitte des letzten Jahrhunderts das Steffeskirchle entstanden ist, ursprünglich ein heidnisches Heiligtum befunden haben. Einige Zeit später soll ein Assamstadter Landwirt mit Namen Stefan vom Besuch der Gottesdienste in der Kirche ausgeschlossen worden sein, weil es bei ihm eine Viehseuche gegeben habe.

Ein Kreuz errichtet

Stattdessen hatte er an diesem Ort ein Kreuz errichtet, um dort trotz des Ausschlusses seine Gebete verrichten zu können.

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war ein Blitz in eine Eiche, direkt am Steffeskirchle stand und in die eine Madonna eingeschnitzt war, eingeschlagen und hatte sie komplett vernichtet.

Die ursprünglich offene Holzkapelle um die Kreuzigungsgruppe war in den 70er Jahren durch eine Steinkapelle ersetzt worden.

Um die Wallfahrtsstätte fitzumachen für die Zukunft, sei man angehalten, jetzt zu handeln, weiß Robert Stumpf. Es dürfe nicht mehr länger gewartet werden, um die Schäden nicht noch weiter ausarten zu lassen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018