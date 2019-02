Mit Gegenstand Frau gestochen

Assamstadt.Einen besonders üblen „Scherz“ erlaubte sich ein Unbekannter am Sonntag gegen 1.40 Uhr bei einer Veranstaltung in der Assmundhalle in Assamstadt. Im Eingangsbereich der Halle wurde einer 30-jährigen Frau mit einem unbekannten spitzen Gegenstand in die linke Gesäßbacke gestochen. Die junge Frau musste ärztliche Behandlung im Krankenhaus in Anspruch nehmen.

Das Polizeirevier Bad Mergentheim ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung zunächst gegen Unbekannt. Zeugen, welche Angaben zu dem oder den Tätern machen können,sollen sich unter Telefon 07931/54990 mit dem zuständigen Revier in Verbindung setzen.

