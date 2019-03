Mitsingen ist erwünscht

Assamstadt.„Verdammt lang her . . .“ lautet nicht nur der Konzerttitel der Gitarrengruppe Neunkirchen. Verdammt lang her ist es auch, dass viele der Stücke, die im Konzert zu hören sein werden, zum ersten Mal im Radio liefen. Ebenfalls verdammt lang her, nämlich 21 Jahre ist es, dass sich Frauen und Männer zur Gitarrengruppe Neunkirchen formiert haben.

Inzwischen stehen durchschnittlich 17 Sänger auf der Bühne, wobei rund die Hälfte von Anfang an dabei oder nach einer Pause wieder eingestiegen sind.

Am Samstag, 30. März, erwartet die Besucher ein schwungvoller Mix aus handgemachter Musik, es werden Schlager, Popsongs und Balladen, die jeder von früher kennt, aber auch aktuelle Stücke zu hören sein.

Neben der Gitarrenbegleitung kommen Akkordeon, Flöten, E-Bass und diverse Perkussionsinstrumente zum Einsatz. Mitsingen, je nach Lust, Laune und Textsicherheit, ist erwünscht. Die Bewirtung übernimmt der Jugendclub Assamstadt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019