Nachwuchs moderierte äußerst souverän

Ein Riesenspaß war die Kinderprunksitzung der Schlackohren am gestrigen Dienstag. Über 160 Akteure sorgten auf der Bühne für Stimmung im Saal.

Assamstadt. Nach der Kinderprunksitzung am Fasnachtsdienstag wurde wieder aufs Neue klar: Um die Zukunft der Schlackohrenfasnacht muss man sich keine Sorgen machen. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Asmundhalle herrschte Fasnachtsgaudi pur – es wurde getanzt, gefeiert und gelacht.

Unter der Leitung des Präsidentenpaares Florin Naber und Jonah Zeitler waren mehr als 160 Kinder bei verschiedenen Programmnummern aktiv beteiligt. Souverän und gekonnt witzig moderierten die beiden jungen Nachwuchstalente die Schlackohrhäuser Kinderprunksitzung. Sie haben ihre Aufgabe wieder mit Bravour bestanden und die Schlackohren können stolz auf die beiden sein.

Das Kinderprinzenpaar mit Ihrer Lieblichkeit Prinzessin Mila (Wachter) I. und Tollität Prinz Simon (Kohler) I. zogen mit ihrem Hofstaat ein und begrüßten gewohnt locker ihr närrisches Völkchen.

Ob als Asterix und Obelix, Piraten, Astronauten, Blue Kids Group oder als Fans von John Deere verkleidet, die Assamstadter „Forschenacht“ erlebte wieder einen weiteren Höhepunkt. Ganz stolz kann man dabei auf die Kleinsten sein, die mit drei oder vier Jahren das erste Mal im Rampenlicht stehen durften.

Dann leerte sich die Asmundhalle schnell, denn in Assamstadt ist erst am Aschermittwoch Schluss. Auch die Kinder hatten es ganz eilig, in die Ortsmitte zu kommen, wo es mit dem ältesten Brauch weiter ging: mit dem Schlappsautreiben, was historisch gesehen zurück geht auf das Winteraustreiben. Für viele ist diese Straßenfasnacht ein Highlight der besonderen Art und das Kaiserwetter an diesem Nachmittag tat sein Übriges. anru

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.03.2019