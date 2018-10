Neues Allrad-Fahrzeug für den Gemeindebauhof

Assamstadt.Einigkeit (12:0 Stimmen) herrschte am Montagabend im Assamstadter Gemeinderat über die Notwendigkeit, für den Gemeindebauhof ein neues Allrad-Nuzfahrzeug zu beschaffen. Den Auftrag dafür erhielt für eine Summe von 37 200 Euro die Firma Zürn aus Westernhausen.

Effizienteres Arbeiten

Das Nutzfahrzeug sei ein Garant dafür, dass im Gemeindebauhof in Zukunft noch effizienter gearbeitet werden könne, führte Bürgermeister Joachim Döffinger aus. Es verfüge über drei Sitzplätze, Allradantrieb sowie Fronthydraulik. Das Gerät, das zudem eine Vollkabine, eine Ladebritsche sowie eine Anhängerkupplung habe, sei auch dafür prädestiniert, zum Schneeräumen eingesetzt zu werden.

Anforderungen gestiegen

„Die Anforderungen an den Bauhof sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Dafür ist die entsprechende Ausstattung notwendig“, so Anselm Deisler. Hierfür bedürfe es einer ordentlichen Ausstattung. Mit einem Augenzwinkern fügte er an: „Ich der Verwaltung wird ja auch nicht mehr aus Schreibmaschinen getippt . . .“ Gerhard Frank und Uwe Freudenberger sahen auch die Notwendigkeit für diese Anschaffung. Man solle dies unterstützten, um die Arbeit der Beschäftigten zu erleichtern. ktm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018