Notwendigkeit des Projekts unterstrichen

Die Arbeiten am Neubau des Nahkauf-Lebensmittelmarkts in Assamstadt sind schon gut vorangekommen. Dass die ursprünglich veranschlagten Kosten von 1,72 Millionen Euro nicht ausreichen und weitere gut 750 000 Euro in den Haushalt 2019 eingestellt werden müssen, sorgte bei einige Räten für überraschte Gesichter. Dennoch sehen sie die Notwendigkeit der Maßnahme und sprachen sich mehrheitlich dafür aus, sie auch künftig zu unterstützen.