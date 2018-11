Offene Augen und Ohren sind gefragt

Zum zweiten Mal wurde am Montag der Ehrenamtspreis für Zivilcourage vom Förderverein AkS verliehen. Drei Bürger erhielten die Auszeichnung für ihr couragiertes Handeln.

Christopher Kitsche

Assamstadt. „Entschlossen, mutig und selbstlos“, hätten die Preisträger gehandelt, sagte Sozialdezernentin Elisabeth Krug bei der Verleihung des Ehrenamtspreis für Zivilcourage des Förderverein AkS (Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung).

Drei Bürger erhielten die Auszeichnung, die 2017 erstmals vergeben wurde, bei der Jahreshauptversammlung des Vereins am Montag im Gemeindezentrum Assamstadt. In einem Fall machte sich ein junger Mann durch das Vereiteln eines Täuschungsversuchs verdient. Im zweiten Fall wurde durch schnelles Eingreifen ein Personenschaden verhindert.

Geforderte Online-Überweisung

In dem von Dragan Adzovic vereitelten Betrugsversuch wollte eine Kundin über einen Online-Überweisungsdienst, den Adzovic in seinem Geschäft anbot, mehrere hundert Euro in die Türkei überweisen. Zuvor wurde sie unter dem Vorwand einer gerichtlichen Klage mehrmals angerufen.

Der Betrüger gab sich dabei als Mitarbeiter des Amtsgerichts Hamburg aus. Zusätzlich erhielt die Geschädigte Anrufe eines angeblichen Polizeibeamten aus Bad Mergentheim, der sie weiter unter Druck setzte. „Wenn man eine Dramaturgie eines typischen Falles schreiben würde, würde man sie genauso ausführen, wie es bei diesem geschehen ist“, meinte der Leiter des Polizeipräsidiums Heilbronn, Hans Becker, bei seiner Laudatio. Im Jahr 2018 habe man im Kreis 76 ähnliche Fälle wie Enkeltrickbetrüger, falsche Polizisten und Gewinnversprechen registriert, führte er weiter aus.

Seit Dragon Adzovic den Überweisungsdienst in seinem Juweliergeschäft führte, habe er des öfteren ähnliche Vorkommnisse erlebt. Es seien meistens banale, offensichtliche Dinge, die ihm aufgefallen seien, so Adzovic. Oft seien es angebliche Erlöse aus Gewinnspielen gewesen„Ich habe die Pflicht, Kunden bei Unregelmäßigkeiten darauf hinzuweisen und kann den Service verweigern. Viele sind dann sauer und wollen die Überweisung trotzdem durchführen.“

So sei es auch bei der Begebenheit mit der geschädigten Frau gewesen, erinnert sich Adzovic. „Sie wollte wirklich überweisen und war fest von ihrer Sache überzeugt.“ Eine halbe Stunde habe Adzovic mit der Frau diskutiert, dann habe sie doch eingewilligt, gemeinsam mit dem Juwelier zur Polizei zu gehen. Später habe sich die Frau dann bei ihm bedankt, sagt Adzovic.

Wenn der gebürtige Montenegriner auf das Erlebte zurückblickt, möchte er zwei Dinge an mögliche künftige Betrugsopfer weitergeben. Zum einen rät er Personen, die dauerhaft durch Anrufe unter Druck gesetzt werden, einfach mal das Handy auszuschalten.

Zudem sei aus seiner Sicht eine offene Kommunikation innerhalb der Familie wichtig, damit derartige Täuschungsversuche vereitelt werden können. Für Dragan Adzovic brachte der Betrugsversuch eine weitere Veränderung mit sich. Er hat den angebotenen Überweisungsdienst in seinem Geschäft aufgegeben. „Bevor jemand Schaden davon trägt, ist es besser so“, meint er.

Mutiges Einschreiten

Die beiden anderen Prämierten, das Pärchen Oliver Sergio Nalbach und Emel Mere, erhielten die Auszeichnung für ihr mutiges Einschreiten bei einem Vorfall, der sich über Nacht in ihrem Mehrfamilienhaus ereignete.

In einer der Wohnungen kam es, wohl durch einen technischen Defekt am Küchenherd, zu einer Rauchentwicklung Daraufhin ging der Rauchmelder los.

„Ich dachte zuerst der Lärm kommt durch eine Waschmaschine im Keller. Dann habe ich gemerkt wie Rauch aus einer Türe gekommen ist“, schildert Nalbach den Fall.

Er trat dann die Türe der qualmenden Wohnung ein und brachte die sich in der Wohnung befindlichen zwei Kleinkinder zunächst zu seiner Lebensgefährtin Emel Mere. Danach rettete er auch die schlafende Mutter der beiden Kinder aus der Wohnung. Zu Schaden kam bei dem Vorfall niemand.

„Ich bin keiner, der unbedingt im Mittelpunkt stehen muss, aber es ist eine schöne Anerkennung“, so Nalbach. Die Preisverleihung des Fördervereins sei eine „gute Idee“, um an die Menschen heranzukommen. In der heutigen Gesellschaft werde oft weggeschaut. „Ich würde wieder so handeln“, sagt Nalbach.

Preisverleihung auch im Jahr 2019

Die Preisverleihung soll auch im nächsten Jahr wieder statt finden. „Wir haben schon ausreichend Fälle aus dem Jahr 2018 registriert, so dass wir auch 2019 wieder eine Preisverleihung durchführen werden“, blickte Sozialdezernentin Elisabeth Krug voraus.

