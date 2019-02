„Parallelgesellschaften vermeiden“

„Nahezu kein Landkreis ist in Baden-Württemberg ohne Weltmarktführer. Bei der Innovationskraft sind wir die Besten in Europa“, betonte Thomas Strobl in Assamstadt. Um diese Stellung auszubauen, müssten die Potenziale jener 63 000 anerkannten Flüchtlinge verstärkt genutzt werden. Dies sei umso wichtiger, da sich der „Fachkräftemangel als Wachstumsbremse“ entpuppe.