Powerbank im Test erfolgreich

Assamstadt.In einem groß angelegten redaktionellen Akku-Pack-Test der Computer Bild Ausgabe 01/2019 konnten die Powerbanks von Ansmann in allen drei Hauptkategorien überzeugen. Aufgeteilt wurden diese nach den gängigen Ladekapazitäten von 5000 mAh, 10 000 mAh und 20 000 mAh. In der ersten und zweiten Kategorie belegten die Ansmann Powerbank-Modelle 5.4 und 10.8 jeweils den zweiten Platz, lieferten hierbei aber das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, heißt es in einer Pressemitteilung der Firma. Bei den Akku-Packs mit der größten Ladekapazität wurde die Powerbank 20.8 alleiniger Testsieger und punktete dabei besonders mit langer Laufzeit und einem komfortablen Aufladevorgang. Der umfassende, redaktionelle Test bewertete die verschiedenen Produkte nach Haltbarkeit, Ladedauer, Einfachheit des Ladevorgangs, Ausstattung und Alltagstauglichkeit.

In den drei Kategorien wurden je acht Produkte getestet und miteinander verglichen. pm

