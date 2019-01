Preise für Nadelholz rutschen in den Keller

Assamstadt.Einmütig signalisierte der Assamstadter Gemeinderat seine Zustimmung für den Forstwirtschaftsplan, speziell den Vollzug für 2017 sowie die Planung für 2019.

Keine gute Zeit

Zuvor beurteilte Forstdirektor Karlheinz Mechler zunächst die aktuelle Situation. Seiner Meinung nach sei augenblicklich „keine gute Zeit für eine erträgliche Waldbewirtschaftung“. Nicht zuletzt durch die Sturmschäden des letzten Jahres im Norden und der Mitte Deutschlands gebe es sehr viel Holz auf dem Markt. Dazu käme, so der Waldexperte des Landkreises, dass auch der Borkenkäfer bundesweit große Schäden angerichtet habe. In dieser Hinsicht sei die Region allerdings noch mit einem blauen Auge davongekommen, „weil wir schnell reagiert haben bei der Beseitigung des Schadholzes“.

Folge der ganzen Entwicklung sei, dass „die Sägekapazitäten stark begrenzt sind“. Für Käferholz, in erster Linie Nadelbäume, gebe es deswegen am Markt den halben Erlös im Vergleich zu Frischholz. Er prognostizierte, dass sich dieser Trend noch zwei bis drei Jahre fortsetzen könnte. Vorerst sei „keine Besserung in Sicht“.

Erfreulichere Situation

Bei Eiche und Buche gestalte sich die Situation dagegen erfreulicher. Hier sei die Nachfrage bisweilen höher als das Angebot, auch deshalb, weil viel in den Export gehe, führte Karlheinz Mechler weiter aus. Aufgrund der aktuellen Situation müsse man ernsthaft überlegen, sich anzupassen, indem „weniger Nadel- und mehr Laubstammholz eingeschlagen wird“.

Bald keine Fichten mehr?

Was das Nadelholz im Assamstadter Gemeindewald angehe, könnte es durchaus vorkommen, dass die Fichten, deren Anteil sich auf drei bis vier Prozent belaufe, in Bälde komplett verschwunden sind, „wenn wir nochmals so einen Sommer bekommen wie 2018“, fand Mechler deutliche Worte. Mehr als eine Alternative für die Fichte sei die Douglasie, die in Zukunft wieder stärker Berücksichtigung finden könnte.

Aktuelle Situation erläutert

Revierförster Hans-Peter Scheifele erläuterte kurz die aktuelle Situation. Wegen höherer Aufarbeitungskosten sei das Jahr 2017 um 1000 Euro schlechter abgeschlossen worden als angenommen. Für 2019, so Scheifele, gehe man wieder von einem ausgeglichenen Haushalt aus. In erster Linie stünden in den verschiedenen Distrikten Durchforstungen, Vorratspflege, Jungbestandspflege und Aufforstungsmaßnahmen auf dem Programm.

In Folge des Borkenkäferbefalls werde bei der Neupflanzung vermehrt auf Eiche und Hainbuchen gesetzt. Und um bessere Einnahmen in diesem Jahr zu erzielen, machte sich Hans-Peter Scheifele auch dafür stark, beim kommenden Hieb das Fichtenholz zu vernachlässigen „und verstärkt Buche einzuschlagen“.

Bevor das Gremium zur Abstimmung schritt, war es Bürgermeister Joachim Döffinger ein Herzensanliegen, Revierförster Hans-Peter Scheifele, unter dem Beifall der Räte, für dessen Einsatz und Engagement zu würdigen.

Hinsichtlich der geplanten Forstverwaltungsreform, die in Baden-Württemberg bevorsteht, „würden wir es sehr bedauern, wenn wir ihn abgeben müssten“, meinte der Schultes, der explizit die „hohe Fachkompetenz des Revierförsters hervorhob.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019