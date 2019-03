Rundum begeistertes Publikum

Assamstadt.Das Gemeindezentrum Sankt Kilian ins Assamstadt wird 25 Jahre alt – wenn das kein Grund zum Feiern ist. Da diese Begegnungsstätte von der ganzen Gemeinde auf vielfältige Weise genutzt wird, entschloss man sich, das ganze Jahr zum Feiern zu nehmen und immer wieder Highlights zu setzen.

Der Beginn dieser Reihe machte der Chor „Voice Village“. Der Saal im oberen Stock der „alten Kirche“ war voll besetzt, als die hohenlohischen Musiker auf die Bühne traten und die Zuschauer mit „Und die Chöre singen für dich“ begrüßten.

Thilo Göbel vom Gemeindeteam Assamstadt hieß den Chor und die Gäste anschließend willkommen und freute sich über die große Resonanz. Der Chor setzt auf die unbändige Freude am gemeinsamen Singen und bringt somit den chorischen Power-Spaß in vollem Umfang rüber. Dies war von Anfang an spürbar und es fiel den Zuhörern schnell auf, dass auf Liedblätter und Noten verzichtet wurde und dafür ansprechende Choregraphien einstudiert waren.

Zu jedem Song gab es die passende Gestik, Mimik, Schritte oder der Liedtext wurde durch mitgebrachte Accessoires und Kostüme unterstrichen.

Das Repertoire dieser Sänger reichte von Kuschelsongs, über Klassiker bis zum Spirituellen und bot somit für das gemischte Publikum das Passende. Rundum begeistert war das ganze Publikum und es gab einen fast nicht endenden Applaus am Ende des Konzerts.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019