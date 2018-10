Rutschfestigkeit wird gewährleistet

Assamstadt.Der Erweiterungsbau des Assamstadter Feuerwehrgerätehauses kommt sukzessive voran – die Schlüsselübergabe ist für Freitag, 23. November, vorgesehen. In der montäglichen Sitzung vergab der Gemeinderat die Bodenbelagsarbeiten in der neuen Fahrzeughalle – zum Bruttoangebotspreis von 5932,29 Euro erhielt die Firma Gebrüder Hörner Brandschutztechnik den Zuschlag.

Bereits abgeschlossen

Der überwiegende Teil der Handwerkerarbeiten sei in der Zwischenzeit bereits abgeschlossen, so Bürgermeister Joachim Döffinger in seinem Sachvortrag. Im Rahmen einer Baustellenbegehung hatte sich das Gremium vor wenigen Wochen über den Stand der Dinge informiert – und jetzt noch einmal den Bodenbelag in der künftigen Fahrzeughalle thematisiert. Bislang, so der Schultes, befinde sich in der Räumlichkeit ein reiner Betonboden. Eine von den Mitgliedern der Feuerwehr gewünschte Beschichtung sei noch nicht vorgesehen gewesen.

Die Firma Gebrüder Hörner, die bereits mit der Bodenbeschichtung in den Umkleidekabinen beauftragt worden war, teilte in einer Anfrage mit, dass für die Fahrzeughalle eine etwas andere Art der Beschichtung vorgesehen sei. Dadurch werde eine höhere Rutschfestigkeit gewährleistet.

Die Räte standen nun vor der Entscheidung, ob der vorhandene Betonboden in der Halle sofort beschichtet werden oder vorerst so belassen werden solle und die Beschichtung gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden könne.

„Scheunenboden“ nicht lassen

Uwe Freudenberger votierte für eine umgehende Beschichtung, denn „den jetzigen ’Scheunenboden’ können wir so nicht lassen“. Und Kollege Gerhard Frank ergänzte: „Was in der Bauphase nicht erledigt wird, das wird hinter oft nicht mehr gemacht.“ Frank Belz stimmte seinen beiden Vorrednern zu: „Jetzt haben wir die Firma vor Ort. Wenn sie wieder kommen muss, bedeutet das höhere Kosten. Deshalb bin ich dafür, dass dies jetzt gemacht wird.“ Anselm Deißler hingegen plädierte dafür, alles so zu belassen, wie es ohnehin vorgesehen sei. „Nachdem der Lebensmittelmarkt um einiges teurer wird als geplant, bin ich dafür, hier mit dem Sparen anzufangen.“ Die Gemeinde habe in letzter Zeit rund fünf Millionen Euro in verschiedene Maßnahmen investiert. Deswegen sei es jetzt angebracht, dass „wir schauen, wo Schwerpunkte zu setzen sind“.

