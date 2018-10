Schicksal der Christen im Orient nicht vergessen

Andreas Knapp, Priester und Buchautor, las aus seinem Buch „Die letzten Christen – Flucht und Vertreibung aus dem Nahen Osten“ und klärte über Kulturgeschichte und politische Lage auf.

Assamstadt. Einen abwechslungsreichen und interessanten Abend gestaltete das katholische Bildungswerk in Kooperation mit dem kdf Assamstadt am Montag in der Alten Kirche. Der aus Hettingen bei Buchen

...