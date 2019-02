Seit Jahren echte Fastnachter

Assamstadt.Auf ein junges Prinzenpaar können die „Schlackohren“ auch wieder in dieser Saison gespannt sein: Mit dem Ehepaar Hügel, Prinz Benedikt I. und seiner Frau Prinzessin Bianca I., hat sich ein Pärchen gefunden, das faschingsbegeistert ist und gerade die junge Generation in ihren Bann ziehen wird.

Vor sechs Jahren kennengelernt

Kennengelernt haben sie sich vor mehr als sechs Jahren auf dem Herbsthäuser Bockbierfest. Und da wundert es nicht, wenn in diesem Jahr ganz zufällig das Label des „Schlackohren“-Bieres neu gestaltet wurde und ganz oben auf dem Flaschenhals ihre beiden Namen prangen.

Benedikt gehört schon seit vielen Jahren der Wagenbauergruppe „Voll Verzouchä“ an. Als Mitglied der Showgruppe „Tutti Frutti“ tritt er außerdem bei den großen Prunksitzungen auf und stellt sein tänzerisches Können unter Beweis.

Bei den „Waldkatzen“

Bianca ist Mitglied der Fußgruppe der „Althäuser Waldkatzen“, die am Rosenmontagsumzug fast immer den ersten Platz unter den Fußgruppen belegen.

Dem Paar ist „der Kontakt zu allen Wagenbauergruppen“ wichtig. Mit einem Leiterwagen voll Proviant zogen sie deshalb neulich von einer Bauscheune der Wagenbauer zur nächsten, um diesen ihre Wertschätzung zu zollen. Gespannt kann man nun sein, wenn sich die beiden dem närrischen Volk in ihrer Proklamation in den drei Prunksitzungen am Samstag, 23. Februar, sowie am Samstag und Sonntag, 2. und 3. März, mitteilen werden. anru

