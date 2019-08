Spendenübergabe an der Grundschule in Assamstadt

Assamstadt.Seit Jahren schon setzen sich die Schüler der Grundschule Assamstadt für Kinder ein, die in ärmlichen Verhältnissen aufwachsen. So waren sie auch dieses Jahr bei Wanderungen nach Laibach und Klepsau unterwegs, um Geld zu sammeln – und hatten selbst viel Spaß dabei. Im Vorfeld hatten sie sich im Verwandten- und Bekanntenkreis Sponsoren gesucht, die ihnen für jeden gewanderten Kilometer einen bestimmten Betrag versprachen. Nach der Wanderung sammelten sie dieses versprochene Geld ein, so dass die stolze Summe von insgesamt 1225,20 Euro zusammengekommen war. Dieses Geld wurde jetzt symbolisch für das „Hogar del Sol“ in Jujui (Argentinien) und das Schulprojekt „École del la Solidarité“ in Dow-Bodié (Guinea) jeweils zur Hälfte überreicht. F. Kohler, deren Schwester Ulrike in Jujui das „Haus der Sonne“ betreut, und F. Ettrich vom Freundeskreis „Dow-Bodié“ nahmen stellvertretend den jeweiligen Scheck entgegen. Sie dankten für diese großzügige Unterstützung und bekräftigten, dass das Geld direkt bei den Projekten ankommt. Bild: Grundschule

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019