Stets im Einsatz zum Wohle der Kommune

Namens des Gemeinderates, der Vereine und der gesamten Kommune sprach auch Jochen Hügel, ein weiterer Stellvertreter von Joachim Döffinger, seine Glückwünsche aus. Auch er lobte die stets konstruktive Zusammenarbeit im Gremium, die immer zum Wohle der Gemeinde erfolge. „Wir haben viel erreicht, es steht aber auch noch viel an“, meinte Hügel unter dem Beifall seiner Kollegen.

Ihm gehe es darum, die Kommune weiter nach vorn zu bringen, so der Amtsinhaber in einem kurzen Statement. Auch Joachim Döffinger vertrat die Auffassung, dass in den letzten acht Jahren viel geleistet worden sei, „aber uns geht die Arbeit sicher nicht aus“. Er fühle sich sehr wohl in Assamstadt, hier „sind wir eine große Familie“. Er sei guten Mutes, dass die gedeihliche Zusammenarbeit auch künftig fortgesetzt werden könne.

Im weiteren Verlauf hatte sich die Bürgervertretung mit dem geplanten verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Frühlingsmarktes am Sonntag, 11. März, zu befassen. Ohne Gegenstimme votierten die Räte dafür, dass die Verkaufsstellen an diesem Tag von 12 bis 17 Uhr geöffnet sein dürften.

Vier Bauanträge (zwei Einfamilienwohnhäuser, eine Leichtbauhalle sowie eine Holzlagerhalle) passierten ebenso einmütig den Gemeinderat.

Schlussendlich wies Joachim Döffinger noch auf einen Infoabend zum geplanten Ruftaxi im Main-Tauber-Kreis hin, der am Dienstag, März, um 18 Uhr im Rathaus stattfindet. Zudem sagte der Schultes, dass die vorbereitenden Arbeiten für den neuen Lebensmittelmarkt voll im Laufen seien. Die Ausschreibungen für die Erschließungsarbeiten des Areals würden voraussichtlich im März erfolgen. Und wenn alles normal laufe, könne die Maßnahme im Laufe des Sommers in Angriff genommen werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.02.2018