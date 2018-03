Stück für Stück in Richtung Inbetriebnahme

Anzeige

Assamstadt.„Der Fortschritt ist sichtbar“, meinte Bürgermeister Joachim Döffinger mit Blick auf das neue Gerätehaus der Feuerwehr. In der Gemeinderatssitzung wurden jetzt weitere Arbeiten vergeben.

Ja, es tut sich was, die Arbeiten schreiten Stück für Stück voran. In Siebenmeilenstiefeln geht es in Richtung offizieller Eröffnung. Die Freude, vor allem bei den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, ist schon jetzt groß. Dies zeige sich auch darin, so der Schultes, dass sie sich in Form von zahlreichen geleisteten ehrenamtlichen Arbeitsstunden für das neueGebäude einbrächten. „Das ist nicht üblich, dafür gebührt ihnen allen ein großes Lob“, führte Rathauschef Joachim Döffinger unter dem Beifall des Gremiums aus.

Gemeinderat in Kürze Zu Beginn der Sitzung gab Bürgermeister Joachim Döffinger bekannt, dass der neue Naturerlebnispfad Schritt für Schritt realisiert werde. Die erste Baustelle sei eingerichtet. Das dafür nötige Geld sei im Haushalt veranschlagt. Der Rat votierte einstimmig für den Beitritt des Zweckverbandes KIVBF zur Datenzentrale Baden-Württemberg und der Vereinigung mit den Zweckverbänden KDRS und Kiru zum Gesamtzweckverband 4IT. Ebenso wurde der Schultes beauftragt, in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes KIVBF die Organe des Zweckverbandes zum Vollzug aller hierzu erforderlichen Handlungen zu bevollmächtigen. Das Gremium gab grünes Licht für den Abbruchs einer Scheune auf dem ehemaligen Schlecker-Areal im Zuge dessen Baureifmachung. Dort ist eine Tagespflege mit betreutem Wohnen vorgesehen. Der Auftrag ging an die Firma Breidenbach zum Preis von 17 552 Euro. Der Assamstadter Gemeinderat segnete fünf Baugesuche ab – in einem Fall unter der Bedingung, dass ein Abstand von fünf Metern zum daneben verlaufenen verdolten Erlenbach eingehalten wird. ktm

In der montäglichen Zusammenkunft im Sitzungssaal des Rathauses wurden nun weitere Arbeiten vergeben, die in erster Linie den Innenausbau betreffen. Der Zuschlag wurde von den Räten jeweils an den günstigsten Bieter erteilt. Es sind dies: Fliesenarbeiten: Firma Wegert, Lauda-Königshofen, für 30 485 Euro, Schreinerarbeiten (Innentüren und Innenfensterbänke): Firma Reuter, Dörzbach, für 46 494 Euro, Putz- und Stuckarbeiten (Außenputz): Firma Oliver Hefner, Schweigern, für 38 929 Euro, Metallbauarbeiten (Treppen- und Brüstungsgeländer): Firma Anton Roth, Markelsheim, für 18 642 Euro, Bodenbelagsarbeiten: Firma Fahrbach, Neunstetten, für 13 356 Euro, Schreinerarbeiten (mobile Trennwand), Firma Dorma Hüppe, Westerstede, für 11 166 Euro.