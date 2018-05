Toller Pferdesport ist gewährleistet

Anzeige

Assamstadt.Nun ist es soweit: Das zweitägige Reit- und Springturnier in Assamstadt steht wieder vor der Tür. Am Samstag, 12. Mai, und am Sonntag, 13. Mai, wird auf der Anlage neben dem Sportgelände wieder spannender und hochklassiger Reitsport geboten. Hierzu ist die Bevölkerung aus der gesamten Region willkommen.

Nachfolgend ein Blick auf den Zeitplan: Samstag, 12. Mai: Dressurplatz: 8.30 Uhr Dressurreiterprüfung Kl. A, RA 1/2, 10.30 Uhr Dressurprüfung Kl. A*, A 6/2, geschl., 13 Uhr Dressurprüfung Kl. L* – Tr., L 5 geschl. 1. Abt. bis 49 RLP, 15 Uhr Dressurprüfung Kl. L* – Tr., L 5 geschl., 2. Abt. ab 50 RLP, 17 Uhr Dressurprüfung KL. M* M2. Springplatz: 8.30 Uhr Springprüfung Kl. A*, 9.45 Uhr Stil-Springpr. Kl. A* mit Standardanforderung und Stechen, 11.30 Uhr Stilspringwettbewerb, 12.30 Uhr Standardspringwettbewerb, 13.30 Uhr Springprüfung Kl. A**, geschlossen, 15 Uhr Stil- Springprüfung KL. L, 16.30 Uhr Punktespringprüfung Kl. L mit Joker. Sonntag, 13. Mai: Dressurplatz: 8 Uhr Dressurwettbewerb Inclusive, E 1, 9.45 Uhr Dressurpferdeprüfung KL. A, DA 3/1, 11.15 Uhr Dressurprüfung KL. L* L 7 Kandare, 13.45 Uhr Dressurprüfung KL. M ** M 7. Springplatz: 8 Uhr Stil-Springprüfung Kl. A* m. Standardanforderung, 9.15 Uhr Springprüfung Kl. A*, 10.30 Uhr Springpferdeprüfung Kl. A*, 11.15 Uhr Führzügelwettbewerb Inclusive, 12.45 Uhr Reiterwettbewerb, 13.45 Uhr Springprüfung Kl. A** geschlossen, 15.15 Uhr Springprüfung Kl. L, 16.45 Uhr Jump & Run, 17.30 Uhr Springprüfung Klasse M mit Stechen.

Auch in diesem Jahr findet am Sonntag um 10.30 Uhr wieder ein VIP-Empfang auf dem Turniergelände statt. Über Kuchenspenden freuen sich die Macher.