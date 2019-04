Tragbare explosionsgeschützte Kamera

Assamstadt.Die Pepperl+Fuchs Marke ecom bringt mit der Cube 800 die erste tragbare und explosionsgeschützte Infrarot- und HD-Videokamera für die Zone 1/21 und Div. 1 auf den Markt. ecom entwickelte und vertreibt die Cube 800 in Kooperation mit Librestream, heißt es in der Pressemitteilung.

Beide Unternehmen begegnen damit der steigenden Nachfrage nach einem Peripheriegerät, das HD-Digital- und Wärmebildtechnik für Inspektionen und Wartung in explosionsgefährdeten Bereichen bereitstellt. Verbunden mit der eigensicheren ecom Smartphone-Serie Smart-Ex oder Tablet-Serie Tab-Ex können Industriearbeiter die Kamera fernbedienen, HD-Videos und Wärmebilder darstellen oder aus sicherer Entfernung Bilder und Videos aufnehmen und live kommentieren. Kritische Bereiche an der Anlage ließen sich so schneller identifizieren und Reparaturmaßnahmen umgehend einleiten.

In potenziell gefährlichen Bereichen müssen sowohl der Zustand der Anlagen als auch die Temperaturverhältnisse regelmäßig überprüft werden – und dies häufig an unzugänglichen Stellen. Die integrierte Wärmebildkamera der Cube 800 mit langwelligem Infrarot, einer Wärmeempfindlichkeit 50mK und automatischer Flat-Field-Korrektur (FFC) weist auf mögliche kritische, überhitzte Bereiche hin. Die optische HD-Kamera mit 13 Megapixel und dreifach Digitalzoom zeichnet hochauflösende Videos und Bilder auf. Eine hohe Bildqualität sichern dabei ein Lichtring und ein Klasse 1 Laser-Zielzeiger. Auch die simultane Aufnahme und Darstellung von HD- und Infrarotvideo ist über ein Smart-Ex- oder Tab-Ex-Mobilgerät möglich. Mitarbeiter können mit der ecom Cube 800 Prozesse und Assets auch dort sicher inspizieren und analysieren, wo das Agieren mit einem zusätzlichen Gerät sie behindern und gefährden würde. Dank einer magnetischen Auto-Latch-Halterung mit Helmschlaufe plus Lanyard-Clip sitzt die Cube 800 sicher an Schutzhelm oder Stirnband. Der Mobile Mitarbeiter hat während der Aufnahme die Hände frei hat und kann per Freisprecheinrichtung kommunizieren.

Am Einbeinstativ oder am Handheld befestigt, kann die Cube 800 auch in engen Räumen flexibel bewegt werden und an schwer zugänglichen Stellen Bilder und Video aufnehmen. Für eine lange Laufzeit ohne Ausfälle während des laufenden Betriebs ist die Cube 800 mit einem wiederaufladbarem Akku ausgestattet.

Mitarbeiter und Leitwarte können sich mit der Software vernetzen und gemeinsam die Kameraeinstellungen einschließlich Beleuchtung, Zoom und Kameramodus steuern. Gekoppelt mit den ecom Smart-Ex- oder Tab-Ex-Geräten lässt sich die Fernüberwachung mit der Cube 800 zu einem datenoptimierten Remote-Monitoring erweitern. Bilder und Aufnahmen stehen dabei zur Verfügung. So können Experten und die Leitwarte den Techniker vor Ort unterstützen. Es lassen sich etwa Ferndiagnosen stellen und Anweisungen zur Reparatur aus der Ferne erteilen.

Die Cube 800 Ex-Kamera wird auf der Hannover Messe am Pepperl+Fuchs-Stand vorgestellt. pm

