Vor Neuem die Augen nicht verschließen

Im Beisein zahlreicher Gäste wurde die neue Rektorin der Grundschule Assamstadt, Isabel Hübner, in ihr Amt eingeführt.

Assamstadt. Die offizielle Einsetzung der „Neuen“ wurde von Ursula Jordan, Leitende Schulamtsdirektorun, durchgeführt. „Dies ist ein besonderer Tag in Ihrem beruflichen Dasein“, meinte sie an die Adresse von Isabel Hübner, die seit mehr als einer Dekade als Pädagiogin arbeitet und zuletzt die kommissarische Leitung der Schule Stuppach-Neunkirchen innehatte.

Als neue Rektorin in Assamstadt „hat sich nun Ihr beruflicher Wunsch erfüllt“. Ihr Bestreben sei es bewusst gewesen, an einer Grundschule mit einem Standort zu arbeiten. „Sie möchte ein Schulgebäude, ein Kollegium, eine größere Schule – herzlichen Glückwunsch an Sie, Herr Döffinger, das können Sie Frau Hübner alles bieten.“

Neue Wege gehen

„Sie möchten leiten, etwas bewegen, neue Wege gehen, gestalten und verändern – so Ihre Aussagen im Bewerbungsgespräch“, führte Jordan weiter aus. „Ich wünsche Ihnen für all Ihre Ziele und Vorhaben stets eine glückliche Hand und Erfolge.“ Dass mit ihr ein zielstrebiges Arbeiten möglich sei und sie eine Schule leiten könne, habe sie mit ihrem Einsatz in Stuppach-Neunkirchen bewiesen.

Der Kreis mit der Gemeinde Assamstadt sei ihr ohnehin nicht unbekannt – als gebürtige Bad Mergentheimerin.

Es kämen nun Aufgaben hinzu, die vom Kultusministerium gefordert würden, so Ursula Jordan – etwa die Sprachförderung in Verbindung mit der Lesekompetenz. Ebenso gelte es, de Rechtschreibekompetenz, so weit noch nicht geschehen, in Assamstadt zu implementieren und dadurch die Leistungen der Schüler zu verbessern. Es gebe darüber hinaus noch einige weitere Aufgaben und Herausforderungen, die anzugehen seien. „Ich sichere Ihnen zu, dass die Schulaufsicht Sie bei der Erfüllung Ihrer Aufgabe nach besten Kräften unterstützen wird und wünsche Ihnen ein gutes Gelingen.“

„Ich sage bewusst ,unsere’ Frau Hübner, Sie sind nun unsere Schulleiterin, Sie sind damit ab diesem Schuljahr eine von uns“, hieß Bürgermeister Joachim Döffinger die Rektorin willkommen. Alle Bürger würden ihr eine neue berufliche Heimat bieten. Heimat sei da, wo man sich wohlfühle und wo sich die Leute freuten, dass man da sei. „Ich gratuliere Ihnen vielmals zu Ihrer Ernennung.“

Reibungsloser Übergang

Der reibungslose Übegang von der Vorgängerin zu Isabel Hübner sei eine große Erleichterung. „Unsere Pflicht ist es, unsere Zukunft – sprich den Kindern – das beste Personal an die Hand zu geben“, führte der Schultes weiter aus. Er sei überzeugt, dass mit Hübner die richtige Person diese wichtige Verantwortung übernehme. „Sie haben in Ihrem bisherigen Werdegang dank Ihrer Kompetenz schon viel Anerkennung gefunden sowie viele Erfahrungen gesammelt, die Ihnen in Ihrem neuen Amt zugutekommen werden.“

Eine Schulleiterin sei nicht nur Lehrerin, sondern auch Managerin, Personalleiterin und Verwaltungsspezialistin. Sie müsse den Laden Schule zusammenhalten, motivieren, Konflikte am besten schon im Vorfeld lösen und Impulse für die tägliche Arbeit und die weitere Schulentwicklung geben. „Das erfordert nicht nur Fingerspitzengefühl, das erfordert auch kommunikative Talente“, erklärte Döffinger. Schule und Schulleitung sähen sich heute einer ganzen Fülle unterschiedlicher Anforderungen und Erwartungen gegenüber.

Funktionierender Prozess

Isabel Hübner übernehme die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Prozess des Lehrens und Lernens gut funktioniere „und unsere nachwachsende Generation gut auf ihr Erwachsenenleben vorbereitet wird“, meinte der Rathauschef. Sie sei vor wenigen Wochen an eine traditionsreiche Schule gekommen, die mit einem guten Schulklima aufwarte und ein überzeugendes Profil entwickelt habe. Man schätze es in Assamstadt, dass die Grundschule Wert auf Leistung wie auf individuelle Förderung lege und auch außerunterrichtliche Aktivitäten pflege. „Als Vertreter der Gemeinde freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen“, schloss das Gemeindeoberhaupt.

Großes Stück Verantwortung

„Als Schulleiterin trage ich ein großes Stück Verantwortung nicht nur für die eingeschlagene Richtung, sondern auch für die Weiterentwicklung an der Grundschule hier in Assamstadt“, betonte Isabel Hübner. Es müsse ein vorrangiges Ziel sein, das Gute, das man bei der täglichen Arbeit spüre, zu bewahren, aber auch die Augen vor Neuem nicht zu verschließen.

Was die Schüler bräuchten, seien Kontinuität, ein stabiles Fundament, klare Regeln sowie Verlässlichkeit. Hierzu zählten unter anderem eine frühzeitige Informationsweitergabe an die Altern, wiederkehrende Veranstaltungen im Jahreskreis und die Vor- und Nachmittagsbetreuung.

Mit Bedacht wolle man Neues beäugen, gewissenhaft abwägen und dann gegebenenfalls die Arbeit verändern, anpassen oder umstrukturieren. Veränderungen oder Verbesserungen gerade in einem kleineren Kollegium vollzögen sich nicht sprunghaft, sondern in überlegten Schritten.

Kinder sollen Kinder bleiben

Ziel müsse es sein, trotz aller Erwartungen der Kinder sie noch Kinder sein zu lassen. Im Zentrum stünden Menschlichkeit, Respekt, Optimismus, Wohlwollen und Achtsamkeit. „Das Leben bietet keine größere Verantwortung und kein größeres Privileg als das Aufziehen der nächsten Generation“, zitierte Hübner zum Abschluss ihrer Ausführungen Dr. C. Everett Koop.

