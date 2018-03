Vorfreude auf das neue Gerätehaus

Anzeige

„Insgesamt war es ein durchschnittliches Jahr. Das Wichtigste: Die Kameraden sind alle wohlbehalten zu ihren Familien zurückgekehrt“, bilanzierte der Frontmann der Assamstadter Wehr. „Wenn es gilt, können wir auch zur besten ‚Sendezeit’ werktags das erste Fahrzeug voll besetzen und mit dem zweiten nachrücken.“ Im Schnitt seien 14,3 Wehrmitglieder pro Einsatz vor Ort gewesen.

In personeller Hinsicht zeige, so Winkler, die Tendenz nach oben. Aktuell umfasse die Feuerwehr 94 Mann, davon 66 Aktive, 17 Kräfte im Nachwuchs sowie elf in der Altersabteilung. Handlungsbedarf bestehe allerdings im Bereich Atemschutz, da einige Kollegen bereits zur Generation 50+ gehörten. Aber auch hier sei man aber auf einem guten Weg.

Zwei „große Baustellen“

Von zwei „großen Baustellen“ sprach Markus Winkler. Die eine, der Neubau des Gerätehauses, sei in vollem Gange, bereits heute sei die Vorfreude groß, es im laufenden Jahr einweihen zu können. Dann sei man auch sicherheitstechnisch und räumlich wieder „up to date“. Zudem würden die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass in absehbarer Zeit Frauen in die Assamstadter Wehr eintreten könnten – eine Premiere. Zweite Baustelle sei die Ersatzbeschaffung für das alte Löschfahrzeug 8/8, das bereits drei Jahrzehnte auf dem Buckel habe. Hier hoffe man auf die Unterstützung von Verwaltung und Gemeinderat, um auch auf diesem Gebiet bald wieder optimal ausgestattet zu sein.

Insgesamt habe es 2017 neun Ausschusssitzungen gegeben, darüber hinaus habe er, Markus Winkler bei zahlreichen Veranstaltungen seinen Mann gestanden: Kommandantenbesprechungen, Veranstaltungen des Kreisfeuerwehrverbands, Lehrfahrten, Workshops und Besprechungen.

Wie Rene Belz verdeutlichte, umfasse der Nachwuchsbereich derzeit 15 Kräfte, die sich im abgelaufenen Jahr zum 17 Übungen und Veranstaltungen zusammengefunden hätten – unter anderem die Christbaumsammelaktion habe mit mehr als 200 Bäumen für einen neuen Rekord gesorgt.

Auch das laufende Jahr seit wieder vollgepackt mit interessanten Events. In jedem Fall wolle man die Jugendarbeit weiter forcieren, um die Basis dessen zu schaffen, auch in Zukunft über eine schlagkräftige Truppe zu verfügen. Er würdigte ebenso das gute Miteinander sämtlicher Gremien in der Kommune und darüber hinaus.

Solides Engagement

Den Kassenbericht präsentierte Bruno Leuser, für die Kassenprüfer bescheinigte ihm Dieter Fischer ein einwandfreies und solides Engagement – und sprach sich für die Entlastung des gesamten Vorstandsteams aus. Die übernahm traditionell Bürgermeister Joachim Döffinger – Formsache war deren einstimmige Annahme.

Zuvor hatte der Schultes in seinem Grußwort das ehrenamtliche Engagement aller knapp 100 Wehrmänner explizit gewürdigt und betont, dass die Gemeinde unterstützend zur Seite stehen und stets ein offenes Ohr für deren Belange haben werde.

Die Abteilung sei fest verwurzelt im gesellschaftlichen Leben des Orts und nicht mehr wegzudenken. Er habe einen Riesenrespekt vor der Leistung der Wehrmänner und versprach auch Hilfe bei der Neuanschaffung eines Löschfahrzeugs. Insgesamt sieht Döffinger die Wehr gut aufgestellt, auch weil man im Nachwuchs nicht untätig sei.

Pfarrer Trudpert Kern hob den „nicht selbstverständlichen“ Dienst der Assamstadter Wehr hervor. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Andreas Geyer und der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Sebastian Quenzer, betonten ebenso die Bedeutung einer funktionierenden Abteilung für die Allgemeinheit und lobten das Engagement ihrer Assamstadt Kollegen.

Kurzer Ausblick

Mit einem kurzen Ausblick, unter anderem soll mit einem Fest vom 24. bis 26. Mai das neue Gerätehaus eingeweiht werden, beendete Kommandant Markus Winkler nach nur etwas mehr als einer Stunde die Hauptversammlung.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018