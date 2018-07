Weitere Arbeiten für Feuerwehrgerätehaus vergeben

Anzeige

Assamstadt.Mit einer eher überschaubaren Tagesordnung hatte sich der Assamstadter Gemeinderat am Montagabend im Rathaus zu befassen. Bürgermeister Joachim Döffinger gab zunächst bekannt, dass es in Sachen Straßenbeleuchtung im Krautgartenweg recht gut aussehe. Man sei nach ersten Gesprächen mit den betroffenen Anwohnern sehr zuversichtlich dahingehend, dass die Maßnahme zeitnah angegangen werden könne. Zumal alle ihre grundsätzliche Bereitschaft signalisiert hätten, dass ein Standort auf ihrem Grund und Boden gestattet sei. In wenigen Wochen werde man nochmals auf die Anwohner zugehen, um Konkretes mit ihnen zu vereinbaren.

Ohne Gegenstimme plädierte das Gremium dafür, zwei weitere verkaufsoffene Sonntage durchzuführen. Am 7. Oktober sowie am 25. November haben die Geschäftsstellen von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Vonseiten der Kirche bestünden keinerlei Bedenken, so das Gemeindeoberhaupt.

Mit großer Mehrheit wurden weitere Aufträge bezüglich des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses vergeben. Bei jeweils einer Gegenstimme erhielten den Zuschlag: Maler-/Lackierer-/Tapezierarbeiten: Firma Dod, Niederstetten, 34 962,44 Euro; Abgasabsaugeanlage: Firma Nofri, Unterensingen, 10 621,58 Euro; Photovoltaikanlage: Elektro Wachter, Assamstadt, 12 762,55 Euro; Feuerwehrschränke und -spinde: Firma Keßler, Stutttgart, 15 526,01 Euro.