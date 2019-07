100 Exponate an 20 Stationen zur Schau gestellt

Bad Mergentheim.„Der Deutsche Orden im Südwesten“ lautet der Titel einer aktuellen Sonderausstellung im Deutschordensmuseum (DOM).

Anlässlich des Jubiläums „800 Jahre Deutschorden in Mergentheim“ präsentiert das Museum bis zum 26. Januar 2020 mit Unterstützung der Baden-Württemberg Stiftung die Sonderausstellung. Der Deutsche Orden ist tief im Südwesten verwurzelt und hat ihn auch mitgeprägt. Die weitläufige Residenz in Mergentheim zählt ebenso zu den markanten Zeichen für sein früheres Wirken wie zum Beispiel auch das imposante Schloss auf der Insel Mainau und die Kapfenburg. Schon bald nach der Gründung des Ordens 1190 als Hospitalorden im Heiligen Land entstanden Niederlassungen im deutschen Raum. Sie dienten zur Unterstützung der Aufgaben und des Kampfes im Heiligen Land und später in Preußen.

Lange Zeit galt die Aufmerksamkeit der Historiker vor allem dem Deutschen Orden in Preußen, während die Ordensgeschichte im Reich uns speziell im Südwesten vernachlässigt wurde. Aus Begeisterung für die Pflege von kranken Pilgern und verletzten Kreuzfahrern stifteten zum Beispiel die Brüder Hohenlohe 1219 umfangreiche Besitztümer und Rechte in und um Mergentheim.

Die Sonderausstellung konzentriert sich vor allem auf die Balleien (Ordensprovinzen) Franken und Elsass-Burgund mit Schwerpunkt auf den Niederlassungen im Gebiet von Baden-Württemberg.

Der Deutsche Orden baute allerdings nicht nur Schlösser, sondern diente im Sinne seines Gründungscharismas unter dem Motto „heilen und helfen“ im Sinne der christlichen Nächstenliebe auch der Hospitalität.

Er setzte sich für die Heiligsprechung der Elisabeth von Thüringen ein, um seine karitative Seite in den Vordergrund zu stellen. Daher zeigt die Ausstellung unter anderem eine der seltenen Heiligsprechungsurkunden aus dem 13. Jahrhundert aus dem ehemaligen Besitz des Ordens. Außerdem unterhielt man Hospitäler. Die medizinische Versorgung der Untertanen spielte ebenfalls bei der Stiftung des Ehehaltenhauses, einem Krankenhaus für Dienstboten, in Mergentheim eine Rolle. Mit einer Lotterie wurde dafür Geld organisiert, eine echte Rarität stellt eines der Lose dar.

Der Gemeinschaft hatte auch viele Kirchen und sorgte für deren Unterhalt, Besetzung mit Pfarrern und Ausstattung. Ein prachtvolles Beispiel einer solchen Ausstattung ist das gotische Vortrage-Kreuz von 1482 aus dem Münsterschatz.

Prachtvolles Wappenbuch

Viele Adelsgeschlechter wie die von Königsegg, von Eyb oder von Stetten waren über Jahrhunderte mit dem Deutschen Orden verbunden. In der Ausstellung wird der Landkomtur Franz Benedikt von Baden vorgestellt, mit seiner Ahnenprobe, seinem Porträt aus Schloss Altshausen und Mobiliar, das er in Auftrag gab. Weiter wird das prachtvolle Wappenbuch der Familie von Königsegg gezeigt.

Erstmals werden im Museum die Hexenverfolgungen mit Folter und Gerichtsverfahren durch den Deutschen Orden thematisiert.

Neben den Schattenseiten wird auch das glanzvolle Leben am Hofe der Hochmeisterresidenz sicht- und hörbar gemacht – Ludwig van Beethovens Ritterballett, ein Auftrag des Ordensritters von Waldstein, erklingt in einer Hörstation. Der junge Beethoven wurde von der Gemeinschaft gefördert, so kam er 1791 im Gefolge des Hochmeisters in die Kurstadt.

Berühmter Uhrmacher

Eine Reihe von Uhren des überregional berühmten Uhrmachers Johann Erasmus Baumgartinger wird als Beispiel für die hohe Hofkunst präsentiert, die es damals in der Residenzstadt gab. Johann Eustach von Westernach hat für die Kapfenburg bei Lauchheim einen kostbaren Kokosnusspokal aus dem 16. Jahrhundert gestiftet, der aus der Schatzkammer des Deutschen Ordens in Wien zur Verfügung gestellt wird.

Ein besonderes Stück ist auch die Kreuzreliquie (bewahrt von Deutschorden-Schwestern). Herzogin Diane von Württemberg fertigt Messgewänder, von denen eines gezeigt wird. Darüber hinaus finden Kinder auch Unterhaltung und Spaß.

Beispielsweise indem sie sich auf einem Thron im prachtvollen Ambiente des Kapitelsaals in der Rolle eines Hochmeisters fotografieren lassen.

