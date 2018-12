1000 Euro für Kirchengemeinde

Markelsheim.Zahlreiche Mitglieder der Kolpingsfamilie trafen sich am Vorabend des Kolpinggedenktages im Kolpingheim. Vikar Dr. Boemer berichtete im Rahmen eines Gesprächsabends über seinen Lebensweg und verschiedene Heilige der Kirche, die ihm sehr nahestehen. Fragen beantwortete er ausführlich und mit viel Geduld. Der Gedenktag selbst begann mit einem feierlichen Gottesdienst, zelebriert von Präses Pater Basil. Nach dem Mittagessen kam der Nikolaus mit Knecht Ruprecht. Die Kinder wurden nach einigen Liedern vom Nikolaus reichlich beschenkt. Die Vorsitzende Marta Kimmelmann und ihre Stellvertreterin Gabi Rabe überreichten an die Katholische Kirchengemeinde St. Kilian einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro zur Verwendung für Zwecke der Kirchengemeinde. Den Spendenscheck nahmen Dekan Ulrich Skobowsky und Schwester Katharina entgegen. pm

