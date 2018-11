1000 Festmeter mehr Einschlag wegen Trockenheit erwartet

Bad Mergentheim.Einstimmig hat der Verwaltungsausschuss den Forstbetriebsplan 2019 abgesegnet. Statt 8500 Festmetern Holzeinschlag wird mit 9500 gerechnet, aufgrund von Zwangsnutzungen bedingt durch Trockenheitsschäden und den Borkenkäfer. Erst im Frühjahr und Sommer des nächsten Jahres, so die Wald-Experten, könne man auch genau sagen, welche Folgen die heißen und trockenen Monate in 2018 haben.

Karlheinz Mechler vom Forstamt „Sachgebiet Süd“ war in die Ausschusssitzung gekommen, um die Pläne für 2019 vorzustellen. In seinem schriftlich vorliegenden Bericht hatte er bereits ausgeführt, dass die Wetterextreme besonders den Fichten und den Kulturen zugesetzt haben. Im Frühsommer und August des laufenden Jahres seien über 800 Festmeter Käferholz eingeschlagen worden und das Eschentriebsterben habe sich „bedrohlich weiterentwickelt“. Das auferlegte Arbeitsprogramm – im Rahmen der Forsteinrichtung 2016 bis 2025 – konnte dennoch planmäßig vollzogen werden. Fast 10 000 Festmeter wurden 2018 eingeschlagen auf 170 ha Arbeitsfläche.

Mechler betonte, dass das Betriebsergebnis für 2019 sehr konservativ gerechnet sei und man natürlich plane, am Ende mehr als 2600 Euro Plus (wie im Verwaltungshaushalt ausgewiesen) zu machen. Er berichtete auch von verschobenen Neupflanzungen aufgrund der langen Trockenheit und einem Schaden von rund 5000 Euro, den bereits aufgeforstete, aber leider vertrocknete Douglasien-Bestände letztlich verursachen.

„Wie geht’s im Forst weiter?“, wollte CDU-Stadtrat Hariolf Scherer wissen und sprach damit, die neue Forstorganisation in Baden-Württemberg ab 1. Januar 2020 an. „Was macht Bad Mergentheim? Wer erledigt hier künftig die Arbeit?“, fragte Scherer und plädierte dafür, dies rechtzeitig zu klären. Oberbürgermeister Udo Glatthaar antwortete, dass die Stadtverwaltung an diesem Thema dran sei und im Frühjahr 2019 den Gemeinderat einbinde. Im Landkreis gebe es aktuell Tendenzen mehrerer Kommunen, die Kreisbehörde auch in Zukunft mit der Forstarbeit zu betrauen. Die Kurstadt könnte aber auch selbst das Feld in Zukunft besetzen oder einen externen Anbieter beauftragen, so Glatthaar zu den Optionen.

Zwei Themen rundeten die kurze Debatte ab: Hachtels Ortsvorsteher Paul Brunner ärgerte sich zum wiederholten Mal über den schlechten Zustand der „Steinernen Gasse“ nahe seiner Ortschaft und bekam von Forstamtsvertreter Mechler den Hinweis, dass hier die Verantwortlichen des Staatswaldes angesprochen werden müssten. Und Stadtrat Scherer plädierte noch für zwei neue Halbschranken für den Waldweg vom Willinger Tal hinauf zum Wildpark, weil hier ständig fehlgeleitete Autos gesichtet würden.

Dazu gebe es auch schon einen älteren Ratsbeschluss, man müsse ihn nur umsetzen. OB Glatthaar versprach das zu prüfen und Nötiges zu veranlassen.

