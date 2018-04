105 Mitglieder stärken den Verein

Anzeige

Markelsheim.Rückblick auf 2017 mit wiederum vielen von Einheimischen und Urlaubern gut besuchten Veranstaltungen hielt der Tourismusverein Markelsheim (TVM) in seiner 28. Hauptversammlung.

Vorsitzender Heinz Bauer, der ankündigte, bei den nächsten Wahlen 2020 sein Amt zur Verfügung zu stellen, begrüßte Mitglieder und Gäste mit einigen Zeilen aus dem Volkslied „Laue Lüfte fühl ich weben“. Markelsheim, genau in der Mitte des hundert Kilometer langen Radweg-Klassikers „Liebliches Taubertal“ gelegen, habe einen „guten Stand“, der hier angebaute Wein sei ein wohlschmeckender Botschafter der Region: „Hoffen wir, dass viele Wanderer und Gäste Markelsheim als Ziel nehmen und sich bei uns wohl fühlen.“

Schriftführerin Birgit Beck berichtete, dass der aktuell 105 Mitglieder starke Verein im vergangenen Jahr die Wanderkarte überarbeitet und in Form eines Abreißblocks neu herausgebracht hat. Neu erstellt wurde außerdem das Unterkunftsverzeichnis. Neben den traditionellen TVM-Veranstaltungen wie Osterkonzert, Träubelesmarkt, Genießernacht und Weihnachtsmarkt standen vier Ortsführungen und vier geführte Gästewanderungen auf dem Programm. Zur Arbeit des TVM gehören außerdem der Osterschmuck im Ort, leuchtende Weihnachtssterne an der Tauberbrücke sowie die Pflege und Bestückung der Infopavillons am Bahnhof und am Marktplatz.