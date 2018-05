115 Autoren arbeiten NS-Biographien auf

Anzeige

Über NS-Belastete aus dem Norden des heutigen Baden-Württemberg ist ein neuer Sammelband erschienen. Die Biographie des Mergentheimer Kreisleiters Reinhold Seiz stammt von dem Historiker Hartwig Behr.

Bad Mergentheim. In der Buchreihe „Täter Helfer Trittbrettfahrer“, mit Biographien von NS-Belasteten aus dem heutigen Baden-Württemberg ist nun der achte Band erschienen. Verschiedene Autoren stellen 23 Personen vor, die in der Zeit des Nationalsozialismus zum Beispiel als Mitglieder von NS-Organisationen wichtige Funktionen im Norden des jetzigen Bundeslandes innehatten. Unter anderem finden sich darunter der Mergentheimer Kreisleiter Reinhold Seiz und Fürst Ernst II. zu Hohenlohe-Langenburg. In den teils mehr als 20 Seiten langen Texten geht es um das Leben der belasteten Personen vor, während und (sofern sie dessen Ende überlebt haben) nach dem Dritten Reich.

Die Biographien sind nicht zwingend von Historikern geschrieben. „Jeder kann mitmachen, die Autoren müssen nur wissen, wie man mit Quellen arbeitet“, erklärt Herausgeber Wolfgang Proske im Gespräch mit unserer Zeitung die Idee des Projekts. Bei der Auswahl der Autoren gab es laut Proske nur ein Ausschlusskriterium: „Es dürfen keine Rechtsradikalen sein.“ Entsprechend fänden sich unter den Schreibern Menschen aus vielen Schichten der Bevölkerung. Neben Historikern seien zum Beispiel Künstler vertreten. Umfang und Qualität der Texte sind daher unterschiedlich. Gestützt haben sich die Autoren unter anderem auf das Bundesarchiv und Staatsarchive. „In lokalen Archiven sind Akten zu Funktionären teils vernichtet. Und Zeitzeugen sind inzwischen aufgrund ihres Alters nicht mehr unbedingt verlässlich“, begründet Proske diese Vorgehensweise. Teils zitieren die Autoren aber auch aus Fachbüchern.