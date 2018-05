1,2 Millionen Liter fließen ins Becken

Anzeige

30 Liter pro Badegast

Auch während des laufenden Betriebes gibt es vieles zu tun. So müssen zum Beispiel täglich 30 Liter Wasser pro Badegast ausgetauscht werden, was eine große Anlage in einem Gebäude in der Nähe des Beckens erledigt. In zweieinhalb bis drei Stunden wälzt sie das Wasser im Becken einmal um. Regelmäßig werden außerdem Proben genommen und die Qualität des Wassers in einem Labor kontrolliert.

Wie viel Aufwand hinter dem Betrieb eines Beckens steckt, sehen die Badegäste in der Regel nicht. Was Besuchern eher auffallen dürfte, sind Veränderungen in der Ausstattung der Bäder. Im Freibad in der Arkau hat sich hier über Winter wenig getan. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung auf Anfrage dieser Zeitung sagte, wurde etwa an den in die Jahre gekommenen Umkleidekabinen oder im Sanitärbereich nichts erneuert. Nicht überall in der Kurstadt sind jedoch die vergangenen Monate ungenutzt verstrichen. So erwarten etwa die Badegäste im Freibad Althausen erneuerte Duschen, wie Hardy Häußer vom Vorstand des dortigen Fördervereins auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt.

Neuerungen gibt es auch im Wachbacher Freibad. Dietmar Barnikel, der Vorsitzende des dortigen Fördervereins berichtet auf Anfrage dieser Zeitung, dass Freiwillige den bisherigen Maschendrahtzaun durch Stahlmatten ersetzt haben. Zudem gibt es neue Freiluftumkleidekabinen.

Tischtennisplatte durch Spenden

Eine etwas andere Neuerung gibt es im Freibad Freudenbach. Dort hat der Förderverein über Spendengelder eine neue Tischtennisplatte finanziert, wie Bademeister und Vorstandsbeisitzer Harald Neser auf Anfrage dieser Zeitung erklärt.

Grundlegendere Veränderungen waren im Höhenschwimmbad Neubronn notwendig. Wie Thomas Müller, Leiter des Stadtbauamts Weikersheim und Verena Preuß, die Vorsitzende des dortigen Fördervereins berichten, musste in das Becken im vergangenen Jahr immer wieder Wasser nachgefüllt werden. Ursache dafür war laut Müller, dass teils durch die Fugen, teils durch die Rohre Wasser ausgetreten ist.

Das Rohrsystem ist bereits erneuert worden. Die Arbeiten an den Fugen laufen noch. Damit das Becken neu verfugt werden konnte, mussten erst Hohlräume, die sich dahinter gebildet hatten, mit Harz aufgefüllt werden. Insgesamt investiert die Stadt Weikersheim laut Müller etwa 10 000 Euro in diese Arbeiten.

Becken gestrichen

In allen Freibädern fallen zudem noch regelmäßig notwendige Wartungsarbeiten an. So müssen unter anderem jedes Jahr die Becken neu gestrichen und die Anlagen gesäubert werden.

In den Bädern mit Fördervereinen, also überall außer im Bad Mergentheimer Freibad in der Arkau, übernehmen Freiwillige diese Aufgaben. Insgesamt sind so in den letzten Wochen teils mehrere hundert ehrenamtliche Arbeitsstunden zusammengekommen, wie die Verantwortlichen berichten.

Alle genannten Freibäder erhalten außerdem jeweils einen neuen Tischkicker von der Sparkasse Tauberfranken, wofür die Helfer der Fördervereine teils Standflächen mit Platten oder Pflastersteinen neu befestigt haben.

