125 Personen erhielten neben Udo Glatthaar Wählerstimmen

Bad Mergentheim.5001 Stimmen bekam Udo Glatthaar am vergangenen Sonntag und war damit eindeutig der Wahlsieger. Gültige Wählerstimmen erhielten aber auch verschiedene Bürger der Stadt Bad Mergentheim, Geschäftsleute, Stadträte, der Dekan, ehemalige Oberbürgermeister und amtierende Bürgermeister aus der Nachbarschaft.

Der Wahlausschuss stellte 401 ungültige Stimmabgaben fest, weil auf dem Wahlzettel ein Nein vermerkt wurde, dieser durchgestrichen oder eine nicht eindeutig identifizierbare Person (ohne Ortsangabe, Adresse, Beruf, etc.) notiert war oder andere Regelverstöße bemerkt wurden.

336 Stimmen wurden vom Ausschuss unter dem Begriff „Sonstige“ offiziell anerkannt. Diese verteilen sich auf 125 Einzelpersonen. Spitzenreiter ist Günter Knopp aus Bad Mergentheim, der 43-mal gewählt wurde. Er hatte im Wahlkampf Amtsinhaber Udo Glatthaar mehrfach öffentlich kritisiert und seine Unzufriedenheit mit dem Oberbürgermeister auch in Ein-Mann-Demonstrationen in der Fußgängerzone zum Ausdruck gebracht.

Auf immerhin 25 Stimmen kommt Manuela Zahn, die CDU-Stadträtin und erste Bürgermeister-Stellvertreterin. Der Fraktionschef der CDU im Gemeinderat, Andreas Lehr, bekam 17 Stimmen, Freie Wähler-Stadtrat Jochen Flasbeck 14.

Der frühere Oberbürgermeister Dr. Lothar Barth wurde von acht Wählern aufgeschrieben, ebenso SPD-Stadträtin Inge Basel.

Weitere Stimmen gingen an die Stadträte Rainer Moritz, Sylvia Schmid, Thomas Tuschhoff (alle Grüne), Hermann Dehner, Franz Imhof, Josef Wülk (alle Freie Wähler), Artur Schmidt (FDP), Thomas Tremmel, Bernhard Gailing, Dr. Klaus Hofmann, Hubert Rothenfels (CDU), Klaus Dieter Brunotte, Jeremias Träger (SPD) und Helga Hessenauer-Löber (parteilos).

Den Chef der Naturschutzgruppe Taubergrund, Josef Gulde, wollten drei Wähler an der Rathausspitze sehen. Stimmen erhielten ebenso zwei Fachbereichsleiter im Rathaus: Verkehrsdirektor Kersten Hahn und Hauptamtschef Jürgen Friedrich.

Ex-OB Uwe Hülsmann wurde einmal ordentlich notiert, die Bürgermeisterin von Schrozberg, Jacqueline Förderer gar zweimal und auch Igersheims Bürgermeister Frank Menikheim bekam eine Stimme, genauso Dekan Ulrich Skobowsky.

Im Folgenden findet sich die detaillierte Auflistung aller 125 Personen, die gültige Stimmen (Anzahl in Klammern) erhielten, weil sie eindeutig identifizierbar waren: Günter Knopp (43), Manuela Zahn (25), Andreas Lehr (17), Jochen Flasbeck (14), Dr. Lothar Barth (8), Inge Basel (8), Jürgen Bamberger (7), Claudia Kemmer (7), Rainer Moritz (6), Peter Biggen (5), Rainer Blank (5), Hermann Dehner (5), Franz Imhof (5), Walter Schmezer (5), Lars Schmidt (5), Josef Wülk (5), Detlef Heidloff (4), Marcus Israel (4), Rene Föhr (3), Josef Gulde (3), Kersten Hahn (3), Wolfgang Herz (3), Steffen Heßlinger (3), Thomas Hofstetter (3), Engelbert Humm (3), Dr. Bruno Jans (3), Jürgen Kolb (3), Sylvia Schmid (3), Artur Schmidt (3), Pauline Scholz (3), Thomas Tremmel (3), Thomas Wigant (3).

Jeweils zwei gültige Wählerstimmen bekamen: Dieter Bauer, Dr. Christina Baum, Klaus Dieter Brunotte, Albrecht Busch, Jacqueline Förderer, Jürgen Friedrich, Bernhard Gailing, Thomas Gillig, Daniel Götz, Susanne Grametbauer, Elke Hehn, Dr. Klaus Hofmann, Dr. Ulrike Knödler, Robin Lochner, Elmar Patermann, Bernhard Rudolph, Veit Sambeth, Raimund Scheidel, Bruno Tremmel, Thomas Tuschhoff, Hans-Dieter Volkert, Rolf Weiß und Volker Wöhrn.

Jeweils eine gültige Stimme erhielten: Dunja Bamberger, Christiane Barthel, Oliver Bauer, Christoph Beck, Thomas Beiersdorf, Sascha Bickel, Egon Brand, Stefan Dietz, Ulrich Doerner, Klaus Drtil, Karin Endres, Hubert Engelhardt, Thomas Faulhaber, Fabian Fernkorn, Dirk Frank, Melanie Gabel, Dietrich Grebbin, Dorothea Grebbin, Harald Haible, Christina Hay, Gerhard Heißler, Helga Hessenauer-Löber, Elke Hoffmann, Yannik Hollenbach, Uwe Hülsmann, Max Imker, Peter Johannsen, Stefan Jüttner, Heidrun Kappes, Silke Karl-Ulshöfer, Thomas Kimmelmann, Uwe Klausner, Helmut Klöpfer, Alexander Klotz, Dr. Carsten Köber, André Kurtze, Dr. Urban Lanig, Aristidis Mastronardo, Frank Menikheim, Erika Menge, Andreas Mühleck, Felix Mühleck, Christian Müller, Heiko Oertel, Jens Ott, Daniel Passauer, Jörg Reutter, Hubert Rothenfels, Jürgen Rudolf, Rüdiger Schäbe, Corvin Schmid, Wolfgang Erwin Schuch, Rainer Schulz, Stefan Schurk, Nadine Schuster, Björn Schwab, Gregor Seitz, Ulrich Skobowsky, Maik Spirk, Manuela Stolz, Jeremias Träger, Karin Tremmel, Matthias Tremmel, Maike Trentin-Mayer, Tim Velthaus, Christiane Wichmann, Dr. Klaus Wunderlich, Christian Zach, Erich Zach und Andreas Zaffran.

Vorfall in Rengershausen

Der Wahlausschuss behandelte in seiner Sitzung aber auch noch zwei weitere interessante Punkte: „Einen Vorfall“ bei der Wahl am Sonntag meldeten die Helfer in Rengershausen. „Schwer vermummte Personen“ hätten das Wahllokal aufgesucht. Es handelte sich nach Auskunft von Hauptamtschef Jürgen Friedrich um „Krümelmonster, Robin Hood und andere verkleidete Kinder“, die nebenan Kinderfasching feierten – Gelächter im Ausschuss folgte.

Zudem stellte das Gremium um die Vorsitzende Manuela Zahn offiziell fest, dass es am Wahltag in Rengershausen keine zwei „Sonstigen Stimmen“ gegeben hat, wie zunächst vermeldet. Beide wurden wegen fehlender Eindeutigkeit im Nachhinein für ungültig erklärt. Eine andere „ungültige Stimme“ wurde hingegen für gültig befunden, weil dort zweifelsfrei Udo Glatthaar „doppelt“ angekreuzt war.

So besagt nun das amtliche Endergebnis, dass sowohl in Hachtel, als auch in Rengershausen Udo Glatthaar mit 100 Prozent gewählt wurde.

